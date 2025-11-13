Afrique: Pretoria - Le Sénateur Alphonse Ngoyi Kasanji élevé au rang de vice-président du Caucus des Députés panafricains de l'Afrique Centrale

Les bonnes nouvelles se multiplient pour la délégation congolaise au pays de Nelson Mandela. Il y a quelques jours, au siège du Parlement Panafricain (PAP) à Midrand, l'assemblée plénière adoptait à l'unanimité le projet de loi type sur la gestion des sols en Afrique piloté de bout en bout, depuis plusieurs années, par le Député national de la RDC Garry Sakata Tawab, président de la Commission permanente de l'économie rurale et de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement au PAP. Un autre digne fils de la RD Congo vient de porter haut l'étendard de son pays, la RDC, à Pretoria en Afrique du Sud.

«Par la grâce de Dieu, je viens d'être élu vice-président du Caucus des députés panafricains de l'Afrique Centrale. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle mission qu'il me confie au PAP, et à remercier mes collègues députés de notre Caucus pour la confiance me témoignée. Je leur promets mon dévouement à remplir mes missions avec efficacité et bienveillance. », a posté le Sénateur Alphonse Ngoyi Kasanji sur son compte X. Il est en pleine formation avec ses pairs dans la capitale sud-africaine jusqu'à la fin de cette semaine.

A titre de rappel, la cérémonie inaugurale de la sixième session ordinaire du PAP avait eu lieu le lundi 3 novembre 2025. Les deux membres du Sénat de la RDC faisant partie de la délégation congolaise, Alphonse Ngoyi Kasanji (Majorité) et Christine Mwando (Opposition), ont atterri dans l'imposant et magnifique aéroport Oliver Tambo de Johannesburg aux petites heures de la matinée du 6 novembre 2025. Ils étaient accompagnés d'un administratif, en l'occurrence, le Directeur Arthur Mpezo Diki, Conseiller principal, Chef de section Défense, Sécurité et Frontière du Sénat, Secrétaire administratif PAP-Sénat.

De plus en plus, les Congolais se distinguent dans les organisations continentales et internationales. Après que Garry Sakata, Ngoyi Kasanji, ont fait briller la RDC dans la nation arc-en-ciel, qui sera le prochain ? Depuis Kinshasa, le Chef de la délégation congolaise à session du PAP, le Rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Djoli Eseng'Ekeli, suit d'un oeil vigilant les activités se déroulant au pays de Madiba. Le Congolais Bertin Mukanya aussi excelle dans sa tâche de membre de protocole au Parlement Panafricain. Encore une fierté nationale. C'est le Congo de Félix Tshisekedi qui gagne.

Nous reviendrons dans les moindres détails sur cette élévation du Sénateur Alphonse Ngoyi Kasanji au PAP à son retour au pays.