Congo-Kinshasa: PDL-145T, Guylain Nyembo - « Aucun territoire ne sera laissé pour compte »

Le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya, est de nouveau intervenu devant la Haute Chambre du Parlement pour répondre aux préoccupations des Honorables Sénateurs relatives à la mise en oeuvre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T).

Cette intervention s'inscrit dans le prolongement de la question orale adressée par l'Honorable Sénatrice Isabelle Kabamba wa Umba, et des échanges complémentaires engagés par plusieurs membres du Sénat désireux d'obtenir des précisions sur l'état d'exécution du programme.

Dans sa présentation, le Ministre d'État a rappelé que le PDL-145T constitue l'un des instruments majeurs de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à promouvoir le développement équilibré du territoire national et à renforcer la cohésion sociale à partir de la base. Réaffirmant le principe d'équité territoriale, Guylain Nyembo a déclaré : "Aucun territoire ne sera laissé pour compte. Les prochaines phases du programme permettront de corriger progressivement les déséquilibres et d'assurer un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire national."

Des fonds engagés et un suivi rigoureux des chantiers

Le Ministre d'État a précisé que l'ensemble des fonds du volet 1, dédié à la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, sont engagés, contrôlés et traçables, sous la supervision conjointe du Trésor public, du Budget, des Finances et de la Cour des comptes.

Tout en reconnaissant les défis logistiques et financiers rencontrés dans certaines zones, il a réitéré la volonté du Gouvernement de mener à bien ce projet, conformément aux orientations du Chef de l'État. Pour le Ministre d'État, le PDL-145T n'est pas un simple projet d'infrastructures, mais un levier stratégique de transformation et de justice territoriale, destiné à rapprocher l'État des citoyens et à garantir un développement durable et inclusif dans chaque territoire de la République.