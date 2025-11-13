Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, a consacré sa journée d'hier, mercredi 12 novembre 2025, à un entretien chaleureux de redevabilité. Au cours d'un échange intense avec la presse, tenu à la nouvelle chancellerie chinoise, dans la commune de la Gombe, il a brossé un tableau extrêmement satisfaisant de la coopération sino-congolaise, énumérant des avancées significatives engrangées dans divers secteurs.

Suivant ses révélations faites à l'attention des professionnels des médias, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la République démocratique du Congo, durant les neufs premiers mois de l'année 2025, a pris une trajectoire décisive. En termes de chiffres, cela représente 19,5 milliards de dollars américains, avec un excédent concret d'environ 10 milliards en faveur de la partie congolaise.

«Les échanges commerciaux entre la Chine et le Congo, durant les neuf derniers mois, de janvier à septembre 2025, import et export réunis, s'est élevé à 19,5 milliards de dollars avec environ 10 milliards d'excédents en faveur de la RDC », a fortement souligné le Diplomate, dans sa communication du jour, notant que "les relations entre la Chine et la RDC ne sont jamais aussi dynamiques" depuis sa prise des fonctions, "il y a un peu plus de deux ans".

Coopération aux avantages palpables

L'entretien organisé par Zhao Bin a permis également à faire un large éclairage sur le volet économique de l'amitié sino-congolaise. Dans un langage sans équivoque, il a présenté à la presse les grandes lignes du soutien de la Chine en faveur de la RDC, révélé des chiffres clés des investissements récents et défendu une vision plus réaliste de la gouvernance mondiale incarnée par son pays. « La coopération économique et commerciale entre nos deux pays n'est jamais aussi vaste et variée.

Pendant la première moitié de l'année, la Chine a accordé à titre d'aide humanitaire plus de 7000 tonnes de riz, plus 1,5 million dollars, des matériels médicaux à la population sinistrée. Nous avons tenu la promesse que nous avons faite en faveur de la population congolaise... Dans le cadre de la coopération avec la Sicomines, nous avons construit plus 800km », a témoigné l'Ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa.

Echanges culturels fructueux

De même, au sujet de la coopération culturelle entre Pékin et Kinshasa, des avancées notables ont été mises en valeur en guise de redevabilité.

« Les échanges culturels entre nos deux pays ne sont jamais multipliés autant. En août dernier, nous avons organisé la Semaine du film chinois au Centre culturel et Artistique pour les Pays d'Afrique de l'Afrique centrale, suivie de la visite de Troupe artistique chinoise de Ningbo, qui a montré au public congolais un spectacle magnifique. Nous avons aussi coorganisé, respectivement, avec le Conseil Présidentiel de l'Eveil Stratégique et le Centre d'Etudes Stratégiques et de Sécurité, des séminaires, réunissant les chercheurs chinois et congolais, mais aussi des chercheurs venant d'autres pays d'Afrique centrale », a-t-il rappelé, avec clarté, au moment de sa communication, devant la presse, à la Chancellerie de l'Avenue Uvira, à la Gombe.

Soutien total pour la paix en RDC

La République populaire de Chine soutient la RDC dans ses efforts pour la pacification de sa partie Est et la protection de sa souveraineté. Zhao Bin l'a rappelé, dans un ton de compassion, durant sa sortie médiatique. Selon lui, la Chine est profondément touchée par l'occupation illégale d'une partie du territoire congolais, les massacres à répétition des populations et la souffrance croissante des déplacés.

« S'agissant de l'Est du Congo, nous avons exigé à nos ressortissants de ne pas travailler dans cette région-là pour éviter des conséquences qui ne sont pas favorables au développement des relations entre nos deux pays. Notre position est constante et claire. Nous soutenons pleinement les efforts des autorités de la République démocratique du Congo dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité du pays.

Nous avons aussi apporté notre part de contribution à nos amis congolais. Je tiens à souligner qu'en février dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 2773 sur la situation de l'Est de la RDC, dans laquelle il a été demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et de se retirer du territoire congolais occupé. Cette Résolution a été adoptée à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité sous la présidence chinoise", a-t-il démontré.

Actions concrètes, destin partagé

« Cette coopération couvre d'autres domaines. Comme les domaines sanitaires. Nous envoyons depuis 50 ans des missions médicales en RDC pour aider les congolais à soigner les malades, aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi. Nous avons aussi aidé le Congo dans d'autres domaines. On octroie régulièrement les aides humanitaires pour les populations les plus vulnérables du pays. Cette coopération est mutuellement avantageuse. Je cite par exemple le domaine des mines où il y a un investissement important de la partie chinoise qui vous permet de devenir le deuxième producteur du cuivre et le premier producteur du cobalt dans le monde », a complété Zhao Bin.

« Nous avons déjà fait quelque chose dans le domaine de l'agriculture avec la création d'un centre de vulgarisation des techniques agricoles à N'sele, à Kinshasa, où il y a une dizaine de techniciens chinois qui accompagnent les congolais dans la sélection des semences, l'amélioration du sol ainsi que dans la vulgarisation d'autres techniques. Mais, il faut renforcer encore ce domaine compte tenu du besoin urgent de la RDC.

Depuis ma prise des fonctions, j'ai toujours encouragé les entreprises agricoles chinoises de venir au Congo, d'explorer les pistes de coopération. Plusieurs projets sont en cours d'examen. Avec les efforts répétés dans ce domaine, on pourra davantage intensifier de nouveaux projets », a rassuré l'Ambassadeur de Chine en RDC, M. Zhao Bin, dans son entretien avec les professionnels des médias.