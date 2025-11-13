Afrique: Forum Canada-Afrique - Isidore Kwandja intensifie les entretiens pour bâtir des ponts durables entre le Canada et l'Afrique

13 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par IKN

En marge du Forum Canada-Afrique sur l'industrie portuaire et l'économie bleue, qui a lieu du 11 au 13 novembre 2025 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, j'ai eu un entretien très intéressant avec Mme Isabelle Doucet, Représentante personnelle du Premier Ministre du Nouveau-Brunswick auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et avec l'honorable Robert Gauvin, élu de la circonscription de Baie-de-Shédiac--Dieppe à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et Ministre de la Sécurité publique et Ministre responsable de la Francophonie.

Ils ont remercié la RDC pour l'accueil chaleureux de la délégation du Nouveau-Brunswick aux IXes Jeux de la Francophonie en juillet-août 2023 et m'ont rassuré que le Nouveau-Brunswick enverrait une délégation au Championnat international de la Francophonie des Jeunes en Judo qui aura lieu du 5 au 6 décembre 2025 à Kinshasa.

Il est important de noter que la République Démocratique du Congo et le Nouveau-Brunswick sont membres à part entière de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 1977.

Nous voulons ici bâtir des ponts durables entre le Canada et l'Afrique pour favoriser les échanges commerciaux, la prospérité partagée et la croissance économique qui profitent à tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Merci à Pont-Bridge Canada pour cette belle initiative qui va rapprocher davantage le Canada à l'Afrique et intensifier le commerce international.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.