Afrique: Forum Canada-Afrique - Isidore Kwandja intensifie les entretiens pour bâtir des ponts durables entre le Canada et l'Afrique

En marge du Forum Canada-Afrique sur l'industrie portuaire et l'économie bleue, qui a lieu du 11 au 13 novembre 2025 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, j'ai eu un entretien très intéressant avec Mme Isabelle Doucet, Représentante personnelle du Premier Ministre du Nouveau-Brunswick auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et avec l'honorable Robert Gauvin, élu de la circonscription de Baie-de-Shédiac--Dieppe à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et Ministre de la Sécurité publique et Ministre responsable de la Francophonie.

Ils ont remercié la RDC pour l'accueil chaleureux de la délégation du Nouveau-Brunswick aux IXes Jeux de la Francophonie en juillet-août 2023 et m'ont rassuré que le Nouveau-Brunswick enverrait une délégation au Championnat international de la Francophonie des Jeunes en Judo qui aura lieu du 5 au 6 décembre 2025 à Kinshasa.

Il est important de noter que la République Démocratique du Congo et le Nouveau-Brunswick sont membres à part entière de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 1977.

Nous voulons ici bâtir des ponts durables entre le Canada et l'Afrique pour favoriser les échanges commerciaux, la prospérité partagée et la croissance économique qui profitent à tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Merci à Pont-Bridge Canada pour cette belle initiative qui va rapprocher davantage le Canada à l'Afrique et intensifier le commerce international.