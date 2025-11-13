Afrique: Midrand - La gouvernance au coeur du 5ème Symposium du MAEP sur la jeunesse africaine

« L'Afrique possède la population la plus jeune du monde, avec plus de 60% de ses habitants âgés de moins de 25 ans. Avec des investissements appropriés dans le capital humain, cette structure démographique offre une occasion sans précédent de tirer parti d'un dividende démographique transformateur [...] ce symposium est conçu pour créer une plateforme inclusive. Il réunira des jeunes africains issus de divers horizons géographiques, démographiques et socio-économiques afin d'examiner de manière critique et de débattre des structures de gouvernance qui façonnent sur une vie publique et privée. »

Tel est l'objet de cette cinquième édition du symposium du MAEP sur la jeunesse dont le thème principal est : « Jeunesse et gouvernance : de la promesse à la prospérité - Un appel à l'action individuelle et collective. » Ce forum s'est tenu, le lundi 10 novembre 2025, au siège du Parlement Panafricain (PAP) à Midrand en Afrique du Sud.

A l'ouverture de la conférence, plusieurs orateurs se sont succédés sur la tribune. Il s'agit de : Honorable Laila Dah, Présidente du Caucus des jeunes du Parlement panafricain ; Eric Edem Agbara, homme politique ghanéen et membre du Parlement pour Ketu North ; Ahmed Bening, secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse ; et Dr. Sunshine Minenhie Myende, présidente de l'Agence nationale pour le développement de la jeunesse.

Sous le coup de 9 heures, c'était l'entame des déclarations et discours d'ouverture : Déclaration de l'honorable Chief Fortune Zephania Charumbira, président du Parlement panafricain ; Déclaration du pays hôte Inkosi Mzamo Buthelezi, ministre de la Fonction publique et de l'administration et point focal du MAEP ;

Discours d'ouverture de S.E. Vincent Angelin Meriton, ancien vice-président de la République des Seychelles. Mais le point d'orgue de cet événement c'est l'intervention de madame Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union Africaine, actrice politique, médecin, ancienne activiste anti-apartheid et ex-épouse de l'ancien président de la République Sud-africaine, Jacob Zuma.

Cette femme très respectée en Afrique et partout ailleurs a pris la parole au cours de la Première session (Dialogue Gen-Z sur la participation à la gouvernance) et dont la principale interrogation était : Quelles mesures l'Union africaine prend-t-elle pour transformer l'inclusion des jeunes en un véritable co-leadership des jeunes ?

« L'influence croissante de la génération Z sur la gouvernance souligne la nécessité de mettre en place des systèmes politiques et de gouvernance plus inclusifs et plus sensibles aux besoins des jeunes. Les innovations en matière de gouvernance numérique et l'activisme mené par les jeunes redéfinissent la manière dont les jeunes s'engagent auprès des institutions publiques. Le renforcement de l'éducation civique est essentiel pour doter les jeunes des connaissances et des outils nécessaires de leur participation », expliquent les organisateurs.

Dans la foulée, l'on relève les objectifs généraux de ce Symposium de la jeunesse, notamment : examiner le rôle et l'action des jeunes dans la gouvernance, la consolidation de la paix, le développement économique et l'unité du continent ; aborder et recommander l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA) et des innovations technologiques dans la gouvernance électronique ; élaborer des stratégies réalisables sur les politiques de l'Union Africaine, mobiliser les jeunes pour soutenir la mise en oeuvre du Plan stratégique 2025-2028 du MAEP, consulter les jeunes dans l'élaboration du RGA 2027 et contribuer au thème de l'UA 2025 sur la justice réparatrice et la réconciliation raciale... Il y en a trois autres.

Sous des ovations nourries et après avoir retracé son parcours, la panéliste Nkosazana Dlamini-Zuma a pu s'entretenir avec la jeunesse africaine et les invités de marque. Ce symposium s'est poursuivi jusqu'en fin de journée puis le lendemain dans une ambiance conviviale.

Cette grande activité s'inscrit dans le cadre de la sixième session ordinaire du PAP dont la cérémonie inaugurale avait eu lieu le 3 novembre dernier à Midrand non loin de Johannesburg et Pretoria. Quant aux parlementaires, les travaux se poursuivent aussi bien à Midrand, qu'à Pretoria, Cape-Town.