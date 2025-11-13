Congo-Kinshasa: Didier Budimbu et Marc Ekila en visite conjointe à l'école de foot du GSM

C'est une visite conjointe pour concilier les sports à la formation professionnelle. Ce samedi 8 novembre 2025, Me Didier Budimbu, Ministre des Sports et Loisirs et son collègue, Me Marc Ekila Lokondo, Ministre d'Etat en charge de la Formation Professionnelle, ont effectué une descente remarquable à Kindele, dans la commune de Mont Ngafula, au sein de l'école de foot Groupe Scolaire Muanda (GSM).

Cette académie de football prend en charge plus de 500 enfants qui combinent dans leur programme de formation, le cursus scolaire et la formation au football professionnel.

Dans sa prise de parole, Me Didier Budimbu s'est dit fier de cette initiative, et promet un accompagnement de son ministère à travers le programme des partenariats conclus avec le FC Barcelone et l'As Monaco.

« Cette académie sportive que nous sommes en train de visiter aujourd'hui ne sera qu'un début parce qu'il y a des projets dans ce sens-là que le gouvernement va financer. Je pense que, quand les particuliers prennent des telles initiatives nous, comme gouvernement, nous devons les accompagner », a-t-il indiqué.

Qui plus est, la promesse d'une possibilité de voir les instructeurs et cadres techniques du FC Barcelone et l'As Monaco faire un tour sur ce lieu à l'occasion de première venue à Kinshasa pour la campagne de détection des futurs étoiles du football congolais.

« Il y a des formateurs de l'AS Monaco qui vont arriver entre le 17 et le 30 de ce mois, je pense qu'ils passeront par ici pour essayer de leur apporter leur expertise parce que dans le contrat que nous avons eu à signer, il y aura la formation des formateurs, donc, il y a une mission de détection par rapport aux formateurs et de détection par rapport à nos enfants qui seront les futurs Mbappé, Yamal et Messi », a déclaré Didier Budimbu, Ministre de Sport et Loisirs.

Pour le Ministre d'Etat en charge de la Formation Professionnelle, les footballeurs congolais bénéficieront désormais d'une formation scolaire efficace dans le but de pouvoir élever le Sport en République Démocratique du Congo.

« Je suis content parce que, le football nous aide à rentrer dans le circuit scolaire. Donc, on ne peut plus avoir des joueurs bien formés mais qui n'ont plus des notions de base et qui ne sont plus passés par l'école. Ça nous allons vraiment y veiller avec mon collègue des Sports et mon collègue de l'Education », a martelé Me Marc Ekila, Ministre d'Etat, Ministre de la Formation Professionnelle.

Il sied de rappeler que les deux membres du gouvernement ont effectué une visite conjointe et stratégique au site de cette académie sportive prenant en charge la formation des enfants dont la catégorie d'âge est comprise entre 8 et 16 ans.