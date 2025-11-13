Congo-Kinshasa: À Yiwu, Augustin Kibassa Maliba explore les innovations du Centre global de commerce numérique

Le samedi 8 novembre 2025 n'a pas été de tout repos pour le Ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa Maliba. Aux côtés du Vice-Premier Ministre en charge de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, Chef de la délégation congolaise, il a visité plusieurs sites d'intérêt stratégique pour la coopération sino-africaine dans les villes de Jinhua et Yiwu, situées dans la province chinoise du Zhejiang.

Les deux membres du Gouvernement effectuaient une mission officielle en Chine dans le cadre du Forum sino-africain sur la coopération économique, commerciale et culturelle. Cette rencontre a constitué une opportunité majeure pour convaincre les investisseurs chinois de venir soutenir le développement économique de la République Démocratique du Congo à travers des partenariats durables et innovants.

Dans la foulée, la délégation a visité le Musée des Sciences et de la Technologie de Jinhua, situé sur la place culturelle Zhiguang, dans le district de Jindong. Les représentants congolais y ont découvert des oeuvres d'art mettant en valeur les huit principales cultures africaines, présentées dans le cadre du Grand Salon du Tourisme Chine-Afrique.

Le Vice-Premier Ministre Daniel Mukoko Samba et le Ministre Augustin Kibassa Maliba se sont ensuite rendus à l'Institut d'Études Africaines de l'Université normale du Zhejiang. Ils y ont échangé avec les responsables de cette institution académique, véritable pont entre la Chine et l'Afrique, notamment dans le développement de solutions agricoles innovantes adaptées aux réalités du continent africain.

La ville de Yiwu, mondialement reconnue pour son dynamisme commercial, a constitué l'étape finale de cette visite. Les autorités congolaises y ont découvert le Marché international de Yiwu, une infrastructure de plus de 400 hectares dédiée au commerce mondial, avant de clôturer leur séjour par une visite au Centre global de commerce numérique.

Ce centre, spécialisé dans la robotique, les technologies de pointe et les équipements intelligents, bénéficie d'une infrastructure Internet ultramoderne facilitant les échanges et le suivi des transactions internationales. Le Ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa Maliba, s'est particulièrement inspiré des innovations technologiques observées sur ce site, qui pourraient servir de modèle pour le développement du commerce numérique en République démocratique du Congo.