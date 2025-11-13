Congo-Kinshasa: Crise humanitaire dans l'Est - Human Rights Watch dépose ses vives préoccupations sur la table de Samuel Mbemba !

Dans un effort de dialogue continu entre le gouvernement congolais et les organisations internationales de défense des droits de l'homme, le Ministre des Droits Humains, Samuel Mbemba Kabuya, a tenu une importante séance de travail le mercredi 12 novembre avec M. Lewis Mudge, le Directeur pour l'Afrique centrale de la prestigieuse organisation Human Rights Watch (HRW). Pendant près de deux heures, les deux personnalités ont procédé à un examen approfondi et sans complaisance de la situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo.

La rencontre, qui s'est déroulée au cabinet du Ministre, a été qualifiée de très constructive par Lewis Mudge lui-même. Elle s'inscrit dans le cadre des relations de longue date que Human Rights Watch entretient avec la RDC, marquées par des contacts fréquents avec le Ministère des Droits Humains. L'objectif était de faire un état des lieux des défis actuels et redéfinir les contours d'une collaboration efficace entre l'État congolais et l'ONG internationale.

L'Est du pays, une préoccupation humanitaire majeure

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au coeur des discussions, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC a constitué un point d'orgue. Lewis Mudge n'a pas manqué d'exprimer les graves inquiétudes de son organisation face à la dégradation des conditions de vie des populations civiles, victimes de l'activisme des groupes armés.

« Nous sommes très préoccupés par la situation humanitaire dans l'est, comme tous les Congolais, suite à l'activisme des rebelles du M23 appuyé par l'armée du Rwanda, » a déclaré le directeur de HRW à l'issue de l'audience. Cette déclaration met en lumière l'impact dévastateur du conflit sur les droits fondamentaux des citoyens, une réalité que le Ministre Samuel Mbemba a écoutée avec la plus grande attention. L'échange a permis de partager les analyses et de confronter les points de vue sur cette crise complexe qui exige des réponses urgentes et concertées.

Les libertés publiques à Kinshasa également sous surveillance

Au-delà de la situation sécuritaire à l'Est, la discussion s'est également portée sur le climat des libertés publiques dans la capitale, Kinshasa. LewisMudge a rappelé que Human Rights Watch reste particulièrement vigilante sur les questions relatives à la liberté d'expression et à la liberté d'association. Ces droits, piliers de toute société démocratique, font l'objet d'un suivi constant de la part de l'organisation. Le dialogue avec le Ministre a permis d'aborder ces aspects cruciaux, dans un esprit d'ouverture et de recherche de solutions pour garantir un espace civique libre et dynamique.

Vers une collaboration renforcée et un dialogue permanent

Malgré la franchise des échanges et la gravité des sujets abordés, la rencontre s'est conclue sur une note positive. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme en RDC. Le Ministre Samuel Mbemba a rassuré son interlocuteur de la disponibilité du gouvernement à maintenir un canal de communication ouvert et transparent.

De son côté, Lewis Mudge a confirmé cet engagement mutuel : « On a échangé nos points de vue et on va continuer de collaborer, rester en communication. » Il a par ailleurs indiqué que certaines recherches menées actuellement par son organisation restaient confidentielles, suggérant que le travail de documentation et d'enquête de HRW se poursuit sur le terrain.