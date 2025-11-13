Ethiopie: Le pays démontre un engagement fort et un leadership mondial en matière d'action climatique avant la COP32

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son leadership inébranlable en matière de climat en marge de l'événement de haut niveau de la COP30 intitulé « De Bakou à Belém : les progrès de l'Éthiopie en matière de résilience climatique et de croissance verte (bilan) », co-organisé par le gouvernement éthiopien et le PNUD au pavillon éthiopien au Brésil.

Le ministre d'État chargé de la planification et du développement, Seyoum Mekonen, a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie en un an.

Il a détaillé certaines des avancées clés réalisées grâce à une économie à faibles émissions et résiliente au changement climatique, portée par des initiatives majeures telles que le lancement du NDC 3.0 et de la stratégie de développement à long terme à faibles émissions et résiliente au changement climatique (LT-LEDS), selon le ministère de la Planification et du Développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les actions concrètes, citons l'initiative Green Legacy, qui a permis de planter plus de 48 milliards d'arbres depuis 2019, la transition vers la mobilité électrique et les énergies propres, notamment le GERD, l'initiative de développement des corridors et l'expansion de l'agriculture intelligente face au climat grâce à des programmes tels que YeLemat Tirufat et le développement des corridors ruraux.

Le leadership régional et continental de l'Éthiopie a également été salué, en particulier sa gestion habile de l'organisation du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2), qui a réuni les nations africaines autour d'une vision commune pour une croissance durable et un financement climatique équitable, tout en guidant la région lors de la COP30.

En vue d'accueillir la COP32 en 2027 à Addis-Abeba, la vision de l'Éthiopie reste claire : accélérer les actions transformatrices au niveau national tout en défendant la voix collective de l'Afrique sur la scène mondiale.

Des participants de haut niveau, notamment du PNUD, du Danemark, du président de l'AGN (Tanzanie) et d'institutions mondiales telles que le NDCP, la Fletcher School basée à Washington DC et Woodwell, ont salué l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la résilience nationale et la coopération internationale pour un avenir plus vert et plus inclusif.