Madagascar: Pays sérieux et partenaire incontournable

13 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

L'Union européenne est le premier partenaire économique et commercial de Madagascar. Rappelée avant-hier lors de la 8ème table ronde économique Madagascar-Union européenne, cette vérité témoigne de l'importance des échanges économiques entre la Grande Île et les pays d'Europe.

Pays sérieux et partenaire incontournable

Une coopération sur fond d' espèces sonnantes et trébuchantes où l'on parle de plus d'un milliard d'euros, d' investissements européens qui représentent 40% des IDE à Madagascar et des entreprises qui génèrent plus de 100.000 emplois directs. L'UE caracole aussi en tête des apporteurs d'aides publiques au développement en assurant, à elle seule, 42% du total de l'aide globale.

Une alliée de taille en somme pour Madagascar qui, en cette période de transition, est encore à ses débuts, a plus que jamais besoin d'un appui des grands bailleurs comme l'UE qui, grâce à sa table ronde économique donne l'opportunité aux autorités de démontrer aux investisseurs locaux ou étrangers l'effectivité du cadre institutionnel du pays ainsi que la transparence et la continuité d'une politique d'ouverture sur l'extérieur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une manière en somme de démontrer que Madagascar se positionne, malgré tout, comme un pays d'accueil sérieux pour les IDE. Et cette présence européenne témoigne justement de la confiance manifeste dont font preuve aussi bien les partenaires techniques et financiers que les investisseurs directs étrangers. En période de transition politique, les investisseurs (locaux comme étrangers) sont particulièrement attentifs au cadre institutionnel, à la gouvernance, à la transparence et à la continuité des politiques.

Cette table ronde permet de réaffirmer que Madagascar veut se positionner comme un pays « sérieux » pour l'investissement, et que l'UE continue d'être un partenaire incontournable de la relance économique du pays dont le Chef de l'Exécutif est un technicien rompu dans les stratégies de refondation et de renforcement des bases économiques, mettant plus particulièrement l'accent sur le développement du secteur privé.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.