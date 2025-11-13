Madagascar: Ambohidratrimo - Une femme meurt foudroyée, plusieurs blessés

13 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un violent orage, accompagné de foudre, a causé un drame dans la commune rurale de Mahazaza, district d'Ambohidratrimo, dans l'après-midi du mardi 11 novembre 2025.

Vers 16h30, un éclair a frappé le fokontany Antoby Atsimo, provoquant la mort d'une jeune femme de 25 ans et faisant plusieurs blessés. Alertés par des habitants, les gendarmes du poste avancé d'Antanetibe Mahazaza se sont immédiatement rendus sur les lieux pour constater les faits et porter secours aux victimes.

Le bilan fait état d'une personne décédée, quatre blessés graves et cinq blessés légers. Les services de santé sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, tandis que la dépouille de la défunte a été remise à sa famille.

Antsirabe II

Deux jours plus tôt, le 9 novembre 2025, un autre accident similaire s'est produit dans la commune rurale d'Ambohidranandriana, district d'Antsirabe II. De fortes pluies accompagnées de vent, de grêle et d'éclairs ont frappé deux habitations du hameau de Tongahasina, causant la mort d'un couple, dont le mari âgé de 70 ans et 68 ans l'épouse, et blessant gravement deux adolescents. Les gendarmes et les autorités locales se sont rendus sur place dès l'alerte donnée par les habitants, afin de prêter assistance et d'évacuer les blessés vers l'hôpital d'Antsirabe.

Ces deux drames successifs soulignent la vulnérabilité des populations rurales face aux phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents avec la saison des pluies.

