Madagascar: Administration douanière - L'Académie des Douanes bientôt opérationnelle

Le processus de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration douanière se poursuit. Toamasina accueillera la première Académie des Douanes de Madagascar

Présenté lors d'un récent voyage de presse à Toamasina, ce modèle confirme le statut de la douane malgache comme un exemple à suivre en Afrique.

Standards internationaux

Conçue comme un centre d'excellence, l'Académie des Douanes sera dotée d'infrastructures modernes conformes aux standards internationaux, capables de répondre aux besoins croissants de formation dans les domaines du commerce et de la logistique internationale. Les formations s'adresseront aux agents douaniers en exercice, aux nouvelles recrues de la Direction générale des Douanes (DGD), mais également aux partenaires du dédouanement, tels que les transitaires, ainsi qu'aux étudiants souhaitant s'orienter vers les métiers douaniers.

Avec une capacité d'accueil de plusieurs centaines d'apprenants, l'établissement offrira des espaces de formation, de simulation et de mise en situation réelle, permettant aux stagiaires de se confronter aux pratiques opérationnelles du terrain.

Dynamique de performance

Le choix d'implanter l'Académie à Toamasina va de soi, en raison notamment de la proximité du port et de l'aéroport, qui constitue un atout majeur pour relier la formation à la réalité des opérations douanières et logistiques. Le terrain d'implantation, issu d'un partenariat entre la Douane malgache et le ministère des Forces armées, offre par ailleurs un cadre idéal et sécurisé pour accueillir ce projet d'envergure nationale.

Zafivanona Ernest Lainkana, alors directeur général des Douanes lors de la présentation du projet, avait déclaré : « l'Académie des Douanes s'inscrit ainsi dans une dynamique de performance, de compétence et d'excellence, contribuant à faire de la Douane malgache un acteur moderne et efficace au service du développement économique national». Ce projet illustre, en tout cas, la volonté de la Douane d'investir durablement dans la formation et la professionnalisation de ses agents.