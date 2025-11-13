Guinée: Présidentielle - La Cour suprême valide définitivement la liste des 9 candidats retenus

13 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Mouctar Bah

La Cour suprême de Guinée a rendu publique ce 12 novembre la liste définitive des 9 candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025. Ils étaient tous déjà sur la liste provisoire annoncée la semaine précédente par la même haute juridiction. Aucun des 18 candidats qui avaient formulé des recours n'a été repêché. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, aura donc face à lui des personnalités politiques de moindre envergure alors que les principaux ténors de l'opposition, tels que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et l'ancien président Alpha Condé ont déjà été exclus de la course.

Ils seront donc neuf à concourir pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain en Guinée. L'ancien ministre de l'Énergie Abdoulaye Abye Sylla, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Abdoulaye Yéro Baldé, Faya Millimouno du Bloc Libéral, l'ancienne ministre et ancienne diplomate

Makalé Camara et surtout le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, sont les plus connus du grand public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce sont les mêmes neuf candidats déjà présents sur la liste provisoire puisque les 18 recours déposés par des candidats déboutés ont tous été rejetés. Parmi eux, Ousmane Kaba, n'avait pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par le code électoral.

Début de la campagne électorale le 28 novembre

Concernant Lansana Kouyaté, son dossier a été rejeté au motif qu'il n'a pas produit un document de déclaration de biens comme exigé par le code électoral.

Quant à Aboubacar Diakité alias Toumba, il n'a pas pu obtenir le certificat médical attestant sa bonne santé physique et mentale car il est toujours détenu à la prison civile de Conakry. Un courrier adressé au directeur national de l'administration pénitentiaire pour permettre à Toumba Diakité de rencontrer le collège médical est resté sans suite selon son avocat.

La campagne électorale débutera le 28 novembre prochain.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.