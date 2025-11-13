Guinée: Présidentielle - La Cour suprême valide définitivement la liste des 9 candidats retenus

La Cour suprême de Guinée a rendu publique ce 12 novembre la liste définitive des 9 candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025. Ils étaient tous déjà sur la liste provisoire annoncée la semaine précédente par la même haute juridiction. Aucun des 18 candidats qui avaient formulé des recours n'a été repêché. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, aura donc face à lui des personnalités politiques de moindre envergure alors que les principaux ténors de l'opposition, tels que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et l'ancien président Alpha Condé ont déjà été exclus de la course.

Ils seront donc neuf à concourir pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain en Guinée. L'ancien ministre de l'Énergie Abdoulaye Abye Sylla, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Abdoulaye Yéro Baldé, Faya Millimouno du Bloc Libéral, l'ancienne ministre et ancienne diplomate

Makalé Camara et surtout le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, sont les plus connus du grand public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce sont les mêmes neuf candidats déjà présents sur la liste provisoire puisque les 18 recours déposés par des candidats déboutés ont tous été rejetés. Parmi eux, Ousmane Kaba, n'avait pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par le code électoral.

Début de la campagne électorale le 28 novembre

Concernant Lansana Kouyaté, son dossier a été rejeté au motif qu'il n'a pas produit un document de déclaration de biens comme exigé par le code électoral.

Quant à Aboubacar Diakité alias Toumba, il n'a pas pu obtenir le certificat médical attestant sa bonne santé physique et mentale car il est toujours détenu à la prison civile de Conakry. Un courrier adressé au directeur national de l'administration pénitentiaire pour permettre à Toumba Diakité de rencontrer le collège médical est resté sans suite selon son avocat.

La campagne électorale débutera le 28 novembre prochain.