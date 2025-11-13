Angola: Le président João Lourenço félicite Alassane Ouattara pour sa réélection

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a adressé ce jeudi un message de félicitations à son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, pour sa réélection à la tête de l'État.

Dans ce message, diffusé par le service de presse de la présidence de la République, João Lourenço se félicite de la réélection d'Alassane Ouattara et souligne que le processus électoral s'est déroulé dans un climat de sérénité et de civisme, valeurs qui témoignent de la maturité démocratique du peuple ivoirien.

L'homme d'État angolais considère les résultats de l'élection comme « un signe clair de confiance renouvelée » envers le dirigeant ivoirien, reconnaissant son rôle dans la promotion du développement, de la stabilité et du progrès social en Côte d'Ivoire.

João Lourenço a également présenté ses meilleurs voeux au président Alassane Ouattara, assurant la disponibilité de l'Angola de continuer à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et leurs peuples, dans le cadre des objectifs communs d'intégration et de croissance du continent africain.

