Angola: Le GPL décrète une demi-journée fériée le vendredi

Luanda — Le Gouvernorat Provincial de Luanda (GPL) a décrété une demi-journée fériée, à compter de midi vendredi 14, en reconnaissance de l'engagement et du dévouement des agents des secteurs public et privé qui ont activement participé aux célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Selon un communiqué du Gouvernorat provincial, cette décision fait suite à l'événement principal des célébrations de l'indépendance nationale, qui s'est tenu dans la capitale et a mobilisé un large public, tant pour le défilé civique que pour les nombreuses tâches organisationnelles connexes.

Le communiqué précise que les activités de travail posté sont exclues de cette mesure et que, dans ces cas, le fonctionnement normal des services essentiels concernés doit être assuré.

Le Gouvernorat provincial reconnaît l'engagement, le dévouement et les efforts accrus des équipes impliquées dans les célébrations, dont les activités se poursuivent même après l'événement, justifiant ainsi l'adoption de cette mesure.