Angola: Adão de Almeida nommé président de l'Assemblée nationale

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a nommé Adão de Almeida président de l'Assemblée nationale ce jeudi, en remplacement de Carolina Cerqueira, qui occupait ce poste depuis 2022.

Cette décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire tenue ce matin, sous la présidence du président du MPLA, João Lourenço, selon le communiqué final de la réunion lu par le porte-parole du parti, Esteves Hilário.

La proposition sera soumise au Parlement pour l'élection du nouveau président de cette assemblée, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Conformément à la loi, le président de l'Assemblée nationale est élu pour chaque législature, sous réserve de réélection en cours de mandat, à l'initiative du parti ou de la coalition de partis qui l'a élu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président peut démissionner par communication écrite au Comité permanent. La démission prend effet dès cette communication, sans préjudice de sa proclamation en séance plénière et de sa publication aux Journaux officiels de la République et de l'Assemblée nationale.

En cas de démission, de suspension ou de cessation de fonctions d'un député, un nouveau Président est élu dans un délai de quinze jours. Son mandat est valable pour la durée restante de la législature.

Processus d'organisation au sein de l'OMA (Organisation des femmes angolaises)

Lors de sa réunion, tenue dans l'auditorium du complexe Futungo II, le Bureau politique a approuvé les candidatures proposées aux postes de secrétaires exécutives provinciales de l'OMA.

Ce Bureau a félicité le peuple angolais pour la célébration, dans le calme et le patriotisme, du Jubilé de l'Indépendance nationale et l'a exhorté à poursuivre les activités prévues jusqu'à la fin de l'année dans le même esprit d'enthousiasme et de joie.

L'assemblée a également félicité le président du MPLA et de la République, João Lourenço, pour le message éclairant qu'il a prononcé le 11 novembre, et a appelé à maintenir une attitude de paix, d'unité et de réconciliation, éléments fondamentaux pour la croissance et le développement harmonieux du pays.

À propos d'Adão da Almeida

Adão de Almeida est titulaire d'une maîtrise en droit de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto (UAN), obtenue en coopération avec la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne, et d'une licence en droit de l'UAN.

Il a été professeur de droit constitutionnel à l'Université Lusíada d'Angola et formateur à l'Institut national d'études judiciaires.

Au cours de sa carrière professionnelle, il a occupé les fonctions de ministre d'État et de chef de la Maison Civile du Président de la République (de 2020 à ce jour), de ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'État (2017-2020), de secrétaire d'État à l'Administration du Territoire chargé des Affaires institutionnelles (2012-2017) et de vice-ministre de l'Administration du Territoire chargé des Affaires institutionnelles et électorales (2010-2012).

Il a également été membre du Comité technique de la Commission constitutionnelle de l'Assemblée nationale, de la Commission de la justice et de la réforme législative, du Comité électoral national et du Comité technique chargé de l'élaboration du projet de loi électoral.

Actuellement, il est membre du Bureau politique du MPLA et maître de conférences à la faculté de droit de l'université Agostinho Neto.