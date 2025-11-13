Angola: Un diplomate réaffirme sa satisfaction quant au soutien de l'ONU durant les années de conflit armé

Luanda — Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a souligné, mardi 11 à New York, le soutien apporté par les Nations Unies durant les années difficiles du conflit armé.

Évoquant les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola, qui ont eu lieu ce même jour, il a rappelé que les quatre missions de maintien de la paix de l'ONU, autorisées par le Conseil de sécurité entre 1989 et 2007, ont joué un rôle crucial dans l'instauration de la paix et la réconciliation nationale dans le pays.

L'Ambassadeur Francisco José da Cruz s'exprimait lors de la séance plénière de la IVe Commission de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à l'« Examen complet de la question des opérations de maintien de la paix sous tous ses aspects ».

À l'occasion, il a affirmé que les opérations de maintien de la paix demeurent un instrument fondamental pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, tout en notant que, ces dernières années, leur efficacité a été compromise par la désinformation, les fausses informations et les discours de haine.

Il a souligné que les opérations de maintien de la paix constituent l'une des principales activités et l'un des instruments de la politique étrangère mis en oeuvre par la communauté internationale, et qu'il est donc essentiel de les adapter aux besoins sur le terrain.

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer les capacités opérationnelles, notamment l'efficacité du déploiement et de la mise en oeuvre du mandat, la fiabilité du soutien médical et l'accès à des infrastructures médicales adéquates, ainsi que l'assistance psychologique avant, pendant et après les déploiements.

Le diplomate angolais a réaffirmé le plein soutien de l'Angola à la « Politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels » du Secrétaire général et a fermement condamné toutes les formes d'exploitation commises par le personnel des Nations Unies, y compris dans le cadre des opérations de maintien de la paix.

Il a estimé fondamental de veiller à ce que les auteurs d'exploitation et d'abus sexuels soient tenus responsables de leurs actes et inéligibles à toute mission future, et que les victimes reçoivent un soutien adéquat, notamment une assistance médicale et psychologique.

Selon l'Ambassadeur Francisco José da Cruz, l'Afrique accueille la majorité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, où les femmes ne représentent qu'une faible part des forces de maintien de la paix dans le monde : 6,4 % du personnel militaire et 12 % du personnel de police en 2023.

« Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et le 25e anniversaire de la résolution 1325 : Femmes, paix et sécurité (FPS), réaffirmons notre engagement de longue date en faveur de la mise en oeuvre de ces instruments normatifs », a souligné le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies.

Il a affirmé que ces instruments constituent des étapes importantes pour les droits des femmes et l'égalité des sexes, et représentent une voie privilégiée pour promouvoir leur participation active et effective à la construction et consolidation de la paix, ainsi que pour protéger leurs droits pendant et après les conflits.

Tout au long de son discours, il a indiqué qu'en septembre dernier, l'Angola avait organisé le Séminaire régional sur l'intégration de la perspective de genre à la lumière de la résolution 1325 : Femmes, paix et sécurité en Angola.

Ce séminaire, promu par le Réseau angolais des femmes policières, visait à souligner l'importance d'intégrer la perspective de genre dans les différentes fonctions opérationnelles et administratives.

Il a ajouté que le pays accueillait actuellement le Cours régional de formation de formateurs et de préparation au déploiement dans les opérations de soutien à la paix destiné au personnel de police.

Enfin, il a plaidé en faveur du multilatéralisme comme moyen de parvenir à un consensus sur la préservation de la paix et de la sécurité internationales, en dotant les opérations de maintien de la paix de mandats, d'objectifs et de structures de commandement clairs et définis, ainsi que de ressources adéquates fondées sur une évaluation réaliste de la situation et d'un financement sécurisé pour soutenir les efforts visant à un règlement pacifique des conflits.