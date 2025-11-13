Angola: Josefa Sacko salue les progrès accomplis dans la reconstruction nationale

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Italie, Josefa Sacko, a souligné mercredi les progrès accomplis dans la reconstruction nationale, l'engagement du gouvernement en faveur de la diversification économique et l'accent mis sur l'agriculture familiale.

La diplomate a tenu ces propos lors de la réception diplomatique organisée par l'ambassade d'Angola en Italie, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale, célébré mardi 11.

À cette occasion, elle a également évoqué les réformes facilitant les investissements étrangers, citant l'exemption de visa touristique pour les citoyens de 98 pays, une mesure adoptée en 2023, comme exemple de ce nouveau climat d'ouverture.

L'ambassadrice a souligné que, depuis la fin du conflit armé en 2002, l'Angola joue un rôle central dans la stabilité du continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs, où le pays oeuvre comme médiateur pour la paix et la réconciliation.

La diplomate a également mentionné le soutien de la communauté internationale tout au long des cinq décennies de souveraineté et a rappelé que l'Italie avait été le premier pays d'Europe occidentale à reconnaître officiellement l'indépendance de l'Angola, un geste qui a consolidé les fondements d'une amitié durable.

Dans le domaine de la coopération bilatérale, l'ambassadrice a expliqué que les relations entre l'Angola et l'Italie demeurent solides et fructueuses, mettant en relief le Corridor de Lobito, intégré au Plan Mattei pour l'Afrique et à l'initiative « Global Gateway » de l'Union européenne, comme l'un des principaux projets d'intérêt commun.

Dans son discours, Josefa Sacko a rappelé les mots du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, qui a proclamé l'indépendance le 11 novembre 1975, insistant sur le fait que ce moment « a marqué la naissance d'une nation libre, déterminée à construire son avenir ».

Elle a affirmé que les cinquante ans de l'indépendance nationale représentent non seulement la libération du peuple angolais, mais aussi l'affirmation de l'Angola comme nation souveraine, stable et ouverte à la coopération internationale.

Au cours de la cérémonie, Mme Sacko a rendu hommage aux personnalités italiennes qui ont soutenu la cause angolaise, telles que l'étudiant Piero Bruno, tué en 1975 lors d'une manifestation de solidarité avec l'Angola, et les dirigeants Giovanni Leone et Aldo Moro, récemment décorés par le président João Lourenço.

Le ministre plénipotentiaire italien Cristiano Gallo, représentant le gouvernement italien lors de cet événement, a salué les progrès accomplis par l'Angola ces dernières années et a réaffirmé l'engagement de l'Italie à renforcer davantage la coopération bilatérale.

Le programme comprenait la projection d'un documentaire sur le 50e anniversaire de l'indépendance, une exposition photographique, des lectures de poésie, de la musique et des spectacles de danse, dans une ambiance festive et conviviale.

Des représentants du gouvernement italien, des ambassadeurs accrédités à Rome, des chefs d'entreprise et des membres de la communauté angolaise étaient présents.