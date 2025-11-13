Afrique Centrale: L'ambassadeur d'Angola en RDC rend hommage à tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en République démocratique du Congo (RDC), Miguel da Costa, a rendu hommage mardi à Kinshasa à tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance du pays, exprimant sa profonde admiration pour les hommes et les femmes qui, par leur sacrifice, ont rendu cette victoire possible.

Le diplomate a tenu ces propos lors d'une cérémonie commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale et, à cette occasion, a souligné l'importance des relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays.

Dans son discours, l'ambassadeur Miguel da Costa a réaffirmé que, au-delà des symboles et des figures, la célébration du cinquantième anniversaire de l'indépendance constitue une expérience marquante.

Retour sur cette période, Miguel da Costa a insisté sur l'importance de valoriser les progrès accomplis depuis l'indépendance et, dans ce contexte, a notamment mis en lumière l'instauration de la paix, de la stabilité politique et sociale, le renforcement progressif de l'État de droit et les avancées significatives, tant quantitatives que qualitatives, du développement économique et social du pays.

Le rôle du Congo

L'ambassadeur Miguel da Costa a également souligné le rôle historique et la solidarité indéfectible du Congo dans le soutien à l'indépendance de l'Angola et à son processus de paix.

« Ses écoles et ses universités ont formé des générations entières de dirigeants qui ont mené notre pays à l'indépendance », a-t-il ajouté.

Le diplomate a rappelé que la générosité congolaise s'était manifestée lors des négociations ayant abouti aux accords de Gbadolite, étape cruciale vers les accords de Bicesse au Portugal, qui ont permis la tenue des premières élections multipartites en Angola.