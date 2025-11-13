Madagascar: Plus d'un milliard d'euros d'échanges bilatéraux entre le pays et l'UE

« L'Union européenne est le premier partenaire économique et commercial de Madagascar. Elle génère 33% de ses exportations avec une balance commerciale excédentaire avec l'Europe. Les échanges bilatéraux se chiffrent à plus d'un milliard d'euros », a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne, SEM Roland Kobia lors de la 8e Table ronde économique tenue le 11 novembre. Et lui d'ajouter que l'Union européenne représente 40% des investissements directs à Madagascar tandis que des entreprises européennes implantées à Madagascar génèrent plus de 117 000 emplois directs.

En outre, « l'Union européenne est le principal donateur d'aide publique au développement, soit de l'ordre de 42% de l'aide globale. Elle soutient l'intégration régionale et les échanges à travers l'Accord de partenariat économique (APE) qui est en cours d'achèvement. Ce qui permettra de renforcer les flux commerciaux entre Madagascar et l'Union européenne », explique-t-il.