Madagascar-Alsace - Un voyage d'échanges pour la promotion du tourisme durable

La coopération entre Madagascar et Alsace se manifeste par le jumelage entre l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM).

Cette agence de promotion de la destination Madagascar a également conclu un partenariat stratégique avec Tourisme sans Frontières depuis le début de cette année. Ce qui a permis à une délégation d'administrateurs des Offices régionaux du tourisme représentant les régions de Boeny, Betsiboka, SAVA, Isalo et Ihorombe, d'effectuer un voyage d'échanges à Colmar dans la région d'Alsace en France du 10 au 11 novembre 2025.

L'objectif consiste à partager les bonnes pratiques en matière de tourisme durable et responsable tout en renforçant les compétences de ces professionnels du tourisme malgache dans le domaine du marketing afin de promouvoir ce type de tourisme.

Valorisation du patrimoine

Outre les séances de formation prodiguées en faveur de ces administrateurs des Offices régionaux du tourisme, ces bénéficiaires ont également pu s'informer sur les pratiques de valorisation du patrimoine et des traditions locales à travers des visites de sites et de monuments emblématiques. Ils ont ainsi rencontré des acteurs touristiques locaux, pour ce faire.

En outre, ces professionnels du tourisme malgache ont eu l'opportunité d'explorer la destination Alsace en découvrant les savoir-faire, la gastronomie et les traditions de cette région à vocation touristique, dans le cadre de ce voyage d'échanges. Il est à noter que cette mission s'inscrit dans la continuité de la participation des quatre Offices régionaux du tourisme à la 16e édition du salon Solidarissimo, consacrée à la promotion du tourisme durable et responsable, qui s'est tenue récemment à Colmar.

Grands défis

Cette coopération entre Madagascar et l'Alsace contribue en même temps à la promotion de la destination la Grande île non seulement en France, qui est le principal pays émetteur, mais aussi dans toute l'Europe. Les deux parties s'engagent notamment à promouvoir un tourisme solidaire et responsable tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel.

Madagascar se démarque d'ailleurs par la potentialité de ses richesses naturelles plus précisément sa biodiversité exceptionnelle attirant de nombreux voyageurs venant du monde entier. La préservation de ce capital naturel constitue l'un de ses plus grands défis afin de promouvoir un tourisme durable et responsable.