Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel - Le Centre des métiers des mines de Souanké ouvre ses portes

A quelques jours de son inauguration officielle le 18 novembre par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le Centre des métiers des mines de Souanké (CEFA), dans le département de la Sangha, qui accueille ses 50 premiers apprenants cette année, a organisé sa rentrée le 11 novembre. Une cérémonie marquée, entre autres, par la levée des couleurs.

Sur un plan pédagogique, le CEFA de Souanké formera des mineurs-foreurs et des soudeurs. Interdit aux moins de 16 ans, le CEFA dispensera les formations dans ses locaux avant de se rendre sur site, précisément dans les mines. Sa vocation est de faciliter l'employabilité des pensionnaires à la fin de la formation.

Les 50 apprenants sont placés sous le régime de l'internat.« Les programmes sont déjà disponibles et les conditions administratives et pédagogiques sont remplies. Il ne nous reste qu'à exhorter la jeunesse congolaise en général, et celle de Souanké en particulier, à saisir massivement cette opportunité au travers de cet outil pédagogique, le premier en son genre dans la sous-région, qui leur permettra de transformer leur valeur expérimentale acquise en savoirs et connaissances formels et diplômants », a rappelé le directeur général de l'enseignement professionnel, Christophe Lia, qui a supervisé la rentrée du 11 novembre.

Les habitants s'activent pour accueillir le chef de l'Etat

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est attendu dans le département de la Sangha au début de la semaine prochaine où il procédera, entre autres, le 18 novembre à l'inauguration du CEFA. A quelques jours de cet évènement majeur dans la sous-préfecture, autorités traditionnelles, politiques, administratives et religieuses se préparent pour accueillir le chef de l'Etat comme il se doit.

« Les habitants de Souanké s'apprêtent à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. C'est une occasion qu'ils ne vont pas rater. Le moment venu ils sortiront de toute part pour venir saluer avec ferveur l'arrivée du président de la République dans notre circonscription administrative », a assuré le sous-préfet de Souanké, Georges Nzengué.

Du côté des sages et notabilités de Souanké, une réunion s'est déroulée le 10 novembre pour peaufiner cette visite de travail historique. « C'est une joie, quand le papa vient voir les enfants, ils sont contents. Nous sommes très contents que le président vienne nous voir », a lâché le président des sages de Souanké, Jean-Paul Biteké.

La visite du président de la République à Souanké provoque un enthousiasme général. Eglises, population, jeunes ou vieux... Tous accordent une attention particulière au programme du chef de l'État. « Depuis que l'on sait que le président arrive, chaque jour, nous recevons beaucoup de clients », s'est réjoui un commerçant ouest-africain.

« Je n'ai jamais entendu dire que le président Denis Sassou N'Guesso était déjà venu ici à Souanké. Je vais chercher à le voir, » lance une élève en uniforme scolaire. « D'une manière spirituelle, nous prions pour que ce qui se passera soit protégé par le seigneur. Du point de vue social, nous passons le message à la population pour qu'elle se prépare à recevoir non seulement le président, mais tous ceux qui vont l'accompagner », a rassuré un Homme d'église.

Plus les jours passent, plus la tension monte à Souanké pour attendre l'arrivée du président de la République.