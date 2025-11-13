Congo-Brazzaville: Cimetière de la Tsiémé - Le gouvernement veut arrêter le désordre

13 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Bruno Zéphirin Okokana

L'information a été donnée par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, lors de son passage au cimetière de la Tsiémé à l'occasion du dépôt de gerbe de fleurs.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a été délégué par le gouvernement pour honorer les morts du cimetière de la Tsiémé et faire revivre le souvenir et la mémoire des disparus au nom de la République. Une manière de rappeler à ceux qui nous ont quitté que la nation ne les a pas oubliés.

« Nous pensons à ceux qui sont partis avant nous. Nous allons ici les honorer tels qu'ils étaient avec nous. Je crois que là où ils sont, ils nous regardent d'un bon oeil. La République toujours reconnaissante nous a amenés à porter ce geste à la mémoire de ceux qui sont partis », a-t-il signifié.

Par la même occasion, le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a mis l'accent sur le comportement néfaste de certains riverains du cimetière de la Tsiémé, notamment sur la profanation des tombes.

« Depuis des années nous parlons de ça. Vous voyez qu'à côté de la stèle il y a des maisons, c'est regrettable. Je pense que le gouvernement et la commune de Brazzaville sont en train de chercher des voies et moyens pour arrêter le désordre qui se fait au cimetière de la Tsiémé. Ici sont inhumés nos parents et nous ne pouvons pas de tout temps profaner leurs tombes », a martelé le ministre.

