En sa qualité de citoyenne d'honneur de l'arrondissement 1 Makélékélé et présidente du Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace), Bélinda Ayessa est allée se recueillir sur la tombe de Germain Dzabana dit Jadot dont le parcours a marqué l'histoire du football congolais.

La citoyenne d'honneur de Makélékélé et présidente du Grace, s'est jointe aux populations du premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, venues en grand nombre au cimetière de Mokondji Ngouaka à Makélékélé 4, pour nettoyer et fleurir les sépultures de leurs parents et amis disparus. Bélinda Ayessa a tenu au cours de ce moment plein d'émotions à rendre hommage à l'illustre footballeur international congolais, Germain Dzabana dit Dzabana Jadot. En déposant une gerbe de fleur et en se recueillant sur sa tombe, la citoyenne d'honneur de Makélékélé, a salué la mémoire d'un homme dont le parcours a marqué l'histoire du football congolais.

« Dzabana Jadot est un digne fils de Makélékélé. Et d'ailleurs ce secteur lui doit son nom. Il était donc de bon aloi que je vienne ici accompagnée de la population de Makélékélé, du quartier Jadot, pour saluer ce grand footballeur que fut Jadot », a-t-elle expliqué.

La présidente du Grace a salué les habitants de Makélékélé pour leur sens du civisme et leur engagement à préserver le cimetière de Mokondji Ngouaka, où repose l'illustre footballeur congolais, toujours dans un état exemplaire de propreté.

« Cela fait des années que ce cimetière est bien entretenu et tout l'honneur revient aux habitants de ce quartier notamment les habitants de Makélékélé 4, qui ont leurs membres ici et qui régulièrement viennent faire de l'assainissement, viennent entretenir les lieux, une façon de se souvenir des leurs. Le véritable tombeau des morts c'est le coeur des vivants. Ceux qui sont ici (puisque demain nous serons ce qu'ils sont, nous serons des allongés) vivent et vibrent aussi toujours dans nos coeurs », a déclaré la citoyenne d'honneur de Makélékélé.

Né le 11 décembre 1944 et mort le 12 août 1974, Germain Dzabana dit Jadot, surnommé aussi le maréchal par ses supporteurs des Diables-Noirs de Brazzaville, fit toute sa carrière dans cette équipe. Technicien hors pair, il fut un milieu de terrain redouté des défenseurs pour sa capacité de dribble.

Il s'illustra lors d'un match entre l'équipe nationale du Congo et le Santos FC en 1967 en mettant un petit pont au roi Pelé. Le geste symbolique posé par Bélinda Ayessa, est un geste non seulement de reconnaissance mais aussi du vivre ensemble qui est le credo de l'association Le Grace qu'elle préside.