Madagascar: Jirama - Les employés grévistes à l'origine d'un black-out dans plusieurs villes

Coupure générale d'électricité et d'eau, hier, à Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa et Toliara. Il ne s'agissait pas de panne ni de délestage, mais une coupure délibérée orchestrée par les manifestants de la Jirama.

Rappelons que le Sendikanlny Mpiasan'ny Jirama (SMJ) a annoncé lundi dernier sa décision de procéder à une coupure générale d'électricité et d'eau dans le cadre de la grève menée au sein de la Jirama, réclamant le départ du Directeur général et protestant contre le nouveau statut de la Jirama. Mais cette opération black-out n'a pas eu lieu à Antananarivo.

Les grévistes régionaux ont totalement coupé l'électricité à Toamasina et suspendu les lignes stratégiques à Fianarantsoa, Mahajanga et Toliara. Une situation qui a provoqué un tollé général chez les usagers, dénonçant l'action des grévistes qui prend en otage les usagers. L'eau et l'électricité sont finalement rétablies dans ces villes quelques heures plus tard.

Dans la journée, plusieurs autres syndicats, notamment, le SEMM, le SAT-JI, le SEKRIMA, l'USAM et le FISEMARE, se sont exprimés, se désolidarisant des actions du SMJ et condamnant l'opération menée dans les régions, ainsi que la coupure de l'électricité dans les locaux de la Jirama à Antananarivo, ou encore la fermeture forcée des agences. Ces syndicats de souligner, toutefois, qu'ils contestent le nouveau statut de la Jirama, mais ne sont pas pour un forcing pour la démission ou le limogeage du DG. Aux dernières nouvelles, le président du SMJ a été interpellénpar les forces de l'ordre hier soir.