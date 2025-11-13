Congo-Kinshasa: En séjour à Kinshasa, le gouverneur Bilolo ne répond pas à l'invitation des élus du Kongo Central

Invité à s'expliquer sur la politique générale de son gouvernement devant l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Kongo Central a brillé, mercredi 12 novembre, par son absence.

Cette absence a suscité des réactions contrastées parmi les élus provinciaux. Grâce Bilolo séjourne actuellement à Kinshasa, sur invitation du vice-Premier ministre de l'Intérieur, dans le cadre des préparatifs de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.

Si le bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo Central a accepté cette justification, certains députés provinciaux s'y opposent.

Parmi eux, l'ancien gouverneur Atou Matubuana, qui qualifie cette absence de « mépris des institutions » et appelle la plénière à prendre des mesures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La motion d'interpellation initiée par le député de Madimba, Cerlain Gonda, soulève plusieurs préoccupations, notamment la gestion financière, l'exécution des projets d'infrastructures, ainsi que la transparence dans les recettes pétrolières et minières du Kongo Central. Son initiateur a également demandé des éclaircissements sur plusieurs autres dossiers, notamment les exonérations fiscales et l'arrêt de certains chantiers publics, tels que les stades Lumumba de Matadi, Mfuki d'Inkisi et Socol de Boma.

La plénière s'est finalement clôturée dans la confusion, après une séance à huis clos de plusieurs minutes. Grâce Bilolo, en outre appelé à justifier la gestion de l'emprunt provincial de 20 millions de dollars, la rétrocession des recettes ainsi que les exonérations fiscales, ne s'est pas présenté devant l'Assemblée provinciale.