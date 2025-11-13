Afrique: La RDC veut renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, le Niger et la Russie

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, a exprimé, mercredi 12 novembre, la volonté du gouvernement congolais de renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, le Niger et la Fédération de Russie.

Il s'est exprimé en marge du premier Salon d'exposition de la défense et de la sécurité, dénommé « BAMZEX 25 », organisé à Bamako, au Mali.

Guy Kabombo Muadiamvita a eu des entretiens avec ses homologues africains et des partenaires internationaux en vue de consolider la coopération militaire entre la RDC et des pays amis, notamment dans les domaines de la formation et du partage d'expériences. Il a échangé tour à tour avec son homologue du Burkina Faso, le secrétaire général de la Défense du Niger ainsi que le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui prône « une Afrique solidaire, maîtresse de sa sécurité et actrice de ses propres solutions », a fait savoir le ministre congolais de la Defense.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A l'issue de ces échanges, le vice-Premier ministre congolais a réaffirmé que l'Afrique dispose des ressources humaines, techniques et morales nécessaires pour assurer elle-même sa sécurité.

Guy Kabombo Muadiamvita ambitionne ainsi de capitaliser sa participation à ce premier salon afin de dynamiser l'industrie de défense congolaise. Ce salon de Bamako offre un espace d'exposition des solutions et innovations technologiques dans le domaine de la défense et de la sécurité, adaptées aux réalités africaines, tout en répondant aux standards du marché mondial.

Cet événement est placé sous le thème : « L'Afrique au coeur des innovations mondiales de défense ».