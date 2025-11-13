Congo-Kinshasa: 17 citoyens rwandais, dont 5 ex-combattants FDLR, rapatriés par la MONUSCO

13 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La section Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Stabilisation (DDRS) de la MONUSCO a procédé, jeudi 12 novembre, au rapatriement de 17 citoyens rwandais vers leur pays d'origine. Parmi eux figurent 5 ex-combattants du mouvement rebelle FDLR ainsi que leurs dépendants, dont 9 enfants.

Les rapatriés ont traversé, en fin de matinée, le poste frontière de la Grande Barrière entre Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda), où ils ont été accueillis par les autorités rwandaises. Ces dernières prendront en charge leur réinsertion sociale dans le cadre du programme national de réintégration.

Il s'agit du deuxième rapatriement opéré cette semaine par la mission onusienne, portant à 166 le nombre total d'ex-membres du FDLR rapatriés depuis janvier 2025. Ce chiffre inclut :

56 ex-combattants

110 membres de leurs familles

Ces opérations s'inscrivent dans les efforts de la MONUSCO pour favoriser la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC, en facilitant le retour des anciens rebelles dans leur pays d'origine.

