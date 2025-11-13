Congo-Kinshasa: Un ravin coupe la voie ferrée et entrave le trafic à Demba, la société civile lance un appel à l'aide

Les fortes pluies enregistrées au Kasaï-Central depuis le début de la semaine ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment l'interruption du trafic ferroviaire entre les provinces du Kasaï et du Kasaï-Central. À Benaleka, une commune rurale du territoire de Demba, un ravin a coupé la voie ferrée, paralysant le passage des trains.

Selon des sources locales, cette coupure isole la ville de Kananga du territoire de Mweka, réputé pour ravitailler la capitale provinciale en produits agricoles de première nécessité, comme le maïs. La situation risque de provoquer une crise économique et alimentaire, s'inquiète la société civile.

« Nous lançons notre plaidoyer aux autorités ainsi qu'au directeur de la SNC pour qu'ils prennent des mesures d'urgence. Ce ravin constitue un obstacle majeur au passage des locomotives et risque de plonger toute la région dans une crise socio-économique », a déclaré Marcel Masanka, coordonnateur de la Nouvelle société civile Congolaise de Demba.

En plus du chemin de fer, la Route Nationale N°41 a également été endommagée, compliquant davantage la circulation. Par ailleurs, la paroisse catholique de Benaleka est menacée par l'avancée rapide d'un ravin dont la tête se trouve désormais à quelques mètres du bâtiment.

Face à l'ampleur des dégâts, la société civile appelle le gouvernement central et provincial à intervenir en urgence pour réhabiliter les infrastructures vitales, protéger les populations et éviter un isolement prolongé de cette partie du territoire.