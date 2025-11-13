Sénégal: Santé - « 14,5 millions $ de la Fondation CIFF pour renforcer la santé maternelle et infantile au Sénégal »

La santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant enregistre un nouveau bailleur. La Fondation CIFF a décidé de financer le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour un montant total de 14,5 millions de dollars US, dont 10 millions destinés à la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et 4,5 millions destinés à la « Delivery Unit » (DU-MSHP), une unité d'appui technique et opérationnel conçue pour améliorer l'exécution des projets et programmes stratégiques dudit ministère, dans une logique de cohérence et de complémentarité à tous les niveaux d'intervention. Les deux entités ont concrétisé l'accord de partenariat hier, mercredi 12 novembre à Dakar.

Selon le ministre Ibrahima Sy, la Fondation CIFF a fait preuve « d'un choix stratégique et innovant, fondé sur la confiance dans le leadership du Sénégal et la maturité de ses institutions sanitaires. » « C'est un modèle de financement qui inaugure une nouvelle ère de partenariat, plus intégré, plus responsable et plus durable. C'est un partenariat au service de l'efficacité et de la transparence », a-t-il souligné.

Pour le partenaire, « c'est un honneur de marquer un moment charnière dans le parcours du Sénégal vers une meilleure santé et un bien-être accru pour tous. » a déclaré Miles Kemplay, secrétaire exécutif de ladite fondation. Il estime qu'au cours des dernières décennies, le Sénégal a réalisé « des progrès remarquables en matière de santé maternelle. Le taux de mortalité maternelle a diminué de façon constante, s'établissant désormais à 237 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Une amélioration significative, mais qui rappelle néanmoins le travail qui reste à accomplir. » « Derrière chaque statistique se cache une mère, une famille et une communauté dont l'avenir dépend de notre action collective. Ces progrès sont le fruit de choix politiques délibérés, de partenariats solides et des efforts inlassables des professionnels de la santé à travers le pays », a-t-il conclu.

Dans la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, en plus du relèvement du plateau sanitaire, la formation des prestataires est aussi de mise. Toutefois, les acteurs comptent s'appuyer sur la planification familiale pour faire encore baisser la mortalité maternelle et néonatale. « Grâce à la mobilisation du gouvernement, de nos partenaires techniques et financiers, de la société civile, le taux de prévalence contraceptive moderne est passé de 8,9 % en 2010 à près de 26 % aujourd'hui.

Tout en respectant nos réalités sociales, culturelles et religieuses, force est de constater qu'à travers nos actions conjointes, nous continuons de sauver des vies et surtout de préserver la santé de la mère et de l'enfant. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux d'atteindre 46 % d'ici l'an 2028, conformément à notre plan d'action nationale. L'ambition du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est claire. Bâtir un système de santé inclusif, performant et sans pression humaine », a estimé le ministre Ibrahima Sy.

L'engagement du ministère à augmenter le financement domestique démontre, selon la Fondation CIFF, un leadership national fort et une appropriation claire des priorités sanitaires. Cependant, son directeur souligne que « le progrès durable repose sur bien plus que le financement, il nécessite la formation continue et la fidélisation du personnel de santé ; le renforcement des chaînes d'approvisionnement pour garantir la disponibilité constante des médicaments et équipements essentiels, l'utilisation des données et des preuves pour orienter la prise de décision et renforcer la redevabilité. »

« CIFF reste pleinement engagé à soutenir ces efforts non seulement à travers ce financement, mais aussi en accompagnant le gouvernement et les partenaires dans la mise en oeuvre de l'Agenda de Transformation Nationale 2050 du Sénégal, en solutions efficaces », a-t-il avancé.