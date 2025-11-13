Sénégal: Football - Armor FC s'allie au Stade Brestois pour former les talents de demain

Le football sénégalais écrit une nouvelle page de son développement. Hier, mercredi 12 novembre, l'Académie Armor Football Club a été officiellement inaugurée à Diamniadio, lors d'une cérémonie marquée par la présentation d'un partenariat stratégique avec le Stade Brestois, club de Ligue 1 française, et le complexe multisport The Ground.

« Grace à Brest, nous offrons aux jeunes footballeurs une formation sportive, éducative et humaine, qui leur permettra de devenir, non seulement de grands joueurs, mais de grands hommes. Les joueurs sont tous scolarisés. Ensemble, nous voulons faire de The Ground, un centre d'excellence, de performance et d'épanouissement. En inaugurant l'académie, nous ouvrons une page de notre histoire, faite de passion, d'engagement et d'ambition, et qui fera rayonner le Sénégal et la Bretagne », a déclaré le président de Armor FC, Harouna Diarra.

En s'installant à Diamniadio, l'Académie Armor FC entend devenir une référence nationale et régionale en matière de formation. « On a lancé les travaux en mai 2020. C'était une oeuvre difficile. Au fur et à mesure que le projet se concrétisait, on commençait à avoir des demandes de partenariat. J'ai senti une relation de confiance avec Harouna Diarra. C'est dans ce contexte que nous avons accepté de cheminer ensemble. Je suis très fier de voir ces jeunes à l'oeuvre qui poursuivent leur cursus scolaire. Je suis sûr que ce sera un partenariat payant », a fait savoir Madani Tall, promoteur de The Ground.

Pour le Stade Brestois, ce rapprochement s'inscrit dans une volonté d'ancrer des liens solides avec le Sénégal, terre de talents et d'opportunités sportives. « Une problématique au niveau du club, c'était la partie formation. Le Sénégal est sorti comme l'un des fournisseurs de talents dans le football moderne. Le Sénégalais a beaucoup de qualités et si on arrivait à créer un pont, on aurait une belle histoire à raconter », a souligné le président du Stade Brestois, Denis Le Saint.

Avec l'inauguration de son Académie, Armor FC affirme sa vocation : devenir une pépinière de talents et un acteur majeur de la nouvelle génération du football sénégalais.