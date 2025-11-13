Afrique: Amical Sénégal-Brésil du 15 novembre - Le match de l'affirmation pour les Lions !

Le Sénégal-Brésil du 15 novembre prochain à l'Emirates stadium de Londres, sera un bon baromètre en vue de la prochaine Coupe du monde. Qu'est-ce que le Sénégal peut gagner dans ces retrouvailles avec la Séleçao à quelques semaines de la CAN au Maroc? Les entraineurs Cheikh Tidiane Bitèye et Jacob Ba ont campé les enjeux. Un match de prestige, qu'on postule comme celui de la confirmation et l'affirmation pour le Sénégal.

Le Sénégal fourbit ses armes en vue du duel qui l'opposera ce 15 novembre prochain à l'Emirates stadium de Londres, au Brésil. Plus qu'un match de gala, cette rencontre permettra de se projeter vers la Coupe du monde de football. Pour le Sénégal, deuxième nation africaine, ces retrouvailles seront aux yeux de Jacob Ba, celles de la confirmation et de l'affirmation. En plus de garder son record d'invincibilité, l'entraîneur de l'équipe d'AJEL de Rufisque estime que l'équipe du Sénégal, en pleine ascension, aura lors de ce match de prestige, une occasion de prouver son statut d'une des meilleures équipes au monde.

«L'intérêt de ce match est plus pour la Coupe du Monde que pour la Coupe d'Afrique, où le football qui est pratiqué est vraiment différent. Donc, l'enjeu sera plus de garder notre record d'invincibilité, mais surtout de confirmer que désormais le Sénégal fait partie des meilleurs au monde, que bientôt la Coupe du Monde viendra en Afrique. C'est-à-dire prouver qu'une équipe africaine a vraiment la capacité de remporter cette Coupe du Monde. Je pense que l'intérêt serait plus une question d'affirmation que d'intérêt pour la Coupe d'Afrique » a-t-il soutenu au micro de RFM.

« Ces rencontres contre ces ogres du football mondial ont changé de configuration grâce à l'ascension de certains pays africains sur le plan footballistique. Avant, on les jouait avec un seul objectif: Ne pas se faire humilier, réussir son bloc bas compact et retarder au maximum de se faire scorer. Aujourd'hui, certaines équipes africaines ont le même niveau que ces sélections et sont peut-être même meilleures », se persuade-t-il.

« Les Lions sont au-dessus de la séleçao...»

Poursuivant son analyse, le technicien sénégalais est d'avis que le Sénégal est un peu au-dessus de la séleçao au niveau des certains secteurs. «Si on compare les deux équipes par secteur, vous verrez que le Sénégal est un peu au-dessus du Brésil. Défensivement, le Sénégal est meilleur. Au milieu, c'est pareil. Dans les couloirs, nous n'avons rien à leur envier. Juste peut-être un Rafinha qui nous manque sur la pointe de notre attaque », souligne-t-il.

En matière de stratégie, l'entraîneur Cheikh Tidiane Bitéye a de son côté, estimé qu'un repositionnement du bloc d'équipe et une bonne organisation défensive sera nécessaire pour le sélectionneur Pape Thiaw. Ils devraient, selon lui, pallier l'absence du latéral droit Krépin Diatta dans le dispositif et permettra, en même temps, de faire face au jeu du virevoltant Vinicius Junior, considéré comme le fer de lance de la Séleçao.

«Il va falloir repositionner le bloc d'équipe, faire basculer un peu la force du Sénégal vers le côté où Vinicius évolue. Donc, ce sera le côté droit du Sénégal. Il faut constamment qu'il y ait une couverture par rapport à la zone ouverte. C'est-à-dire sur le périmètre, sur les espaces libérés. S'il y a une couverture par rapport à cette zone et une couverture également par rapport au ballon et au but, je pense que n'importe quel joueur qui remplacerait Krépin Diatta à ce niveau, devrait pouvoir s'en sortir tactiquement », explique le consultant football de RSI avant d'ajouter :

« Parce que c'est une stratégie qui permettrait de contrer ce que l'entraineur Ancelotti compterait sur Vinicius. Krépin n'est pas là-bas mais il faut faire avec Koulibaly qui est très rapide dans le repositionnement. Ndiakaté également. Je pense que s'ils sont constants, s'ils sont appliqués, s'ils veillent, il n'y a pas de raison que ça ne règle pas le problème ».