Gambie: Mr Darboe condamne la livraison illégale de cartes nationales d'identité à l'étranger, dévoile sa vision pour la diaspora

Le leader et porte-flambeau du Parti Démocratique Uni, et juriste de renom Alhagie Ousainu Darboe, a rejeté les affirmations selon lesquelles le gouvernement de la Gambie aurait autorisé la livraison de cartes nationales d'identité aux citoyens gambiens de l'étranger, affirmant que de telles actions seraient une violation manifeste de la loi.

Mr Darboe s'exprimait ainsi lors de l'émission 'Coffee Time show with Peter Gomez' sur West Coast Radio. Il a également donné les grandes lignes des programmes de son parti destinés à restaurer la confiance, galvaniser la diaspora, et bâtir un gouvernement restreint et respectueux de la loi s'il est élu en 2026.

Au cours de l'interview, Mr Darboe a contesté les déclarations attribuées à l'ancien ministre de l'intérieur Mai Ahmad Fatty, qui aurait affirmé que la livraison de cartes nationales d'identité aux citoyens gambiens de l'étranger est une politique de longue date. « Il est possible que cette politique ait été adoptée et appliquée par un gouvernement dont je ne faisais aucunement partie, mais une telle politique n'a jamais été adoptée et/ou appliquée par le gouvernement dont j'étais membre, » a déclaré Mr Darboe.

Mr Darboe a soutenu que bien que la livraison de passeports aux Gambiens de l'étranger est autorisée par la loi, la livraison de cartes nationales d'identité au-delà des frontières de la Gambie n'est par contre nullement autorisée par la loi. « La loi atteste que l'officier de l'état civil doit notifier les gouverneurs et autorités locales pour authentification des demandes. Existe-t-il un seyfo ou alcalo en Mauritanie pour prouver la citoyenneté d'un demandeur ? Non, » a-t-il argumenté. « La livraison de cartes nationales d'identité à l'étranger est une violation de la loi. »

Mr Darboe a mentionné son passage à la tête du Ministère des Affaires Etrangères. Il a affirmé qu'il est personnellement intervenu lorsque des Gambiens résidant au Royaume-Uni et dans d'autres pays ont été confrontés à des difficultés pour renouveler leur passeport. « J'ai convoqué le Ministre Fatty dans mon bureau, nos concitoyens étaient immobilisés à l'étranger due à l'expiration de leurs passeports biométriques. Je lui ai dit que nous ne pouvions absolument permettre que des Gambiens à l'étranger soient dépourvus de documentation officielle. Il a alors décidé à ce moment-là de l'envoi de passeports à lecture optique en Espagne et partout ailleurs, mais nous n'avons jamais autorisé la livraison de cartes nationales d'identité à l'étranger. »

Mr Darboe a soutenu qu'il n'autoriserait ou n'accepterait jamais une infraction à la loi, insistant qu'un tel acte aurait été injustifiable et malhonnête. Il a mis un accent sur le fait que l'adoption d'une politique contraire à la loi ne pourrait être une politique légitime car elle n'aurait aucun fondement juridique.

Concernant la politique et le rapprochement avec la diaspora, Mr Darboe a révélé que 2025 avait été un succès sur le plan international pour le Parti Démocratique Uni, et ce, due à l'organisation réussie de plusieurs campagnes de financement du parti aux Etats-Unis et en Europe. Cependant, il a déploré le fait que la plupart des Gambiens de l'étranger soient toujours privés du droit de vote.

« Je suis parvenu à convaincre un bon nombre de rentrer en Gambie pour prendre part à la période additionnelle de recensement en Avril et en Mai, » a-t-il déclaré.

« Nous souhaitons également qu'ils nous seront, et ce, grâce à leurs expériences et expertise, d'une aide considérable dans la gestion et la supervision des bureaux de vote. Car il est vraisemblable qu'une jeune personne de 18 ans soit aisément intimidée, mais cela ne saurait être le cas pour une personne ayant résidé en Europe pendant des décennies. »

Mr Darboe a affirmé que le rôle de la diaspora doit aller au-delà des transferts de fonds pour leurs familles en Gambie. « Les membres de la diaspora doivent désormais prendre les rênes de l'économie, » suggérant que les Gambiens de l'étranger auraient pu former un consortium en vue de l'acquisition de MegaBank ou investir collectivement dans les infrastructures et l'agriculture. « Le pays regorge de brillants ingénieurs à l'étranger. Nous devons leur octroyer les marchés publics. Les Gambiens doivent bâtir la Gambie. »

Mais il a reconnu que la difficulté majeure pour attirer les investissements de la diaspora réside dans le manque de confiance envers le gouvernement. « Un grand nombre de Gambiens de l'étranger sont réticents à investir en raison de la corruption et du népotisme. Ils ont perdu la foi. Nous devons restaurer la confiance. Pour cela, tout gouvernement honnête doit être transparent, responsable dans la gestion des ressources du pays, toujours prêt à rendre des comptes à ses administrés. »