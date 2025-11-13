Afrique: Canada, Pakistan, Ghana - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a reçu ce mercredi les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Togo : Myriam Montrat pour le Canada, Najeeb Durrani pour le Pakistan, et George Kofi Nfojoh pour le Ghana.

Cette cérémonie marque officiellement le début de leur mission diplomatique auprès des autorités togolaises. À cette occasion, le chef de l'État a échangé brièvement avec chacun d'eux sur les perspectives de coopération bilatérale entre le Togo et leurs pays respectifs.

Parmi les trois nouveaux diplomates, seul l'ambassadeur du Ghana, George Kofi Nfojoh, est résident à Lomé. Ses homologues du Canada et du Pakistan exerceront leurs fonctions depuis l'extérieur du pays, une pratique courante dans la diplomatie régionale.