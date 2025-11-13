Togo: Les exposants sommés de respecter leurs engagements

13 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Dans sa parution de jeudi, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune revient sur les préparatifs de la Foire internationale de Lomé, dont l'ouverture est imminente.

Si l'événement s'annonce comme un temps fort commercial et économique de fin d'année, le journal note que les organisateurs tiennent à rappeler certaines règles essentielles à respecter.

Parmi elles, l'interdiction formelle pour un exposant de sous-louer son stand, une pratique pourtant « assez répandue », souligne La Nouvelle Tribune.

Cette précision vise à préserver l'organisation, la sécurité et l'équité entre participants, alors que la Foire attire chaque année des centaines d'exposants, tant locaux qu'étrangers.

Selon le journal, les organisateurs veulent cette année renforcer la rigueur dans le suivi des engagements contractuels, notamment en ce qui concerne l'occupation des espaces loués, pour éviter toute confusion ou désordre logistique durant l'événement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.