Togo: Les exposants sommés de respecter leurs engagements

Dans sa parution de jeudi, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune revient sur les préparatifs de la Foire internationale de Lomé, dont l'ouverture est imminente.

Si l'événement s'annonce comme un temps fort commercial et économique de fin d'année, le journal note que les organisateurs tiennent à rappeler certaines règles essentielles à respecter.

Parmi elles, l'interdiction formelle pour un exposant de sous-louer son stand, une pratique pourtant « assez répandue », souligne La Nouvelle Tribune.

Cette précision vise à préserver l'organisation, la sécurité et l'équité entre participants, alors que la Foire attire chaque année des centaines d'exposants, tant locaux qu'étrangers.

Selon le journal, les organisateurs veulent cette année renforcer la rigueur dans le suivi des engagements contractuels, notamment en ce qui concerne l'occupation des espaces loués, pour éviter toute confusion ou désordre logistique durant l'événement.