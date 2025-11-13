Togo: Marché des titres publics - Succès pour l'émission mixte du Trésor

Le Trésor public togolais a réalisé avec succès une nouvelle sortie sur le marché financier régional de l'UEMOA, mobilisant 33 milliards de Fcfa à travers une émission mixte de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Initialement, le Togo recherchait 30 milliards pour couvrir ses besoins de financement à court et moyen terme. L'opération a suscité un fort engouement des investisseurs, avec une soumission globale de plus de 48 milliards, soit un taux de couverture de 160 %.

Cette levée de fonds confirme une fois de plus la confiance des marchés dans la signature togolaise et la solidité de la stratégie de gestion de la dette menée par les autorités.

Ce succès témoigne de la bonne perception du Togo par les investisseurs régionaux, soutenue par un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire rigoureuse et une communication régulière sur les objectifs financiers.