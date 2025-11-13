Togo: Marché des titres publics - Succès pour l'émission mixte du Trésor

13 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Trésor public togolais a réalisé avec succès une nouvelle sortie sur le marché financier régional de l'UEMOA, mobilisant 33 milliards de Fcfa à travers une émission mixte de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Initialement, le Togo recherchait 30 milliards pour couvrir ses besoins de financement à court et moyen terme. L'opération a suscité un fort engouement des investisseurs, avec une soumission globale de plus de 48 milliards, soit un taux de couverture de 160 %.

Cette levée de fonds confirme une fois de plus la confiance des marchés dans la signature togolaise et la solidité de la stratégie de gestion de la dette menée par les autorités.

Ce succès témoigne de la bonne perception du Togo par les investisseurs régionaux, soutenue par un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire rigoureuse et une communication régulière sur les objectifs financiers.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.