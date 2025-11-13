Sénégal: Birame Diop prône une gouvernance souveraine des ressources et des frontières

Dakar — La souveraineté sur les ressources et les frontières africaines dépasse désormais la simple préservation de l'intégrité territoriale pour devenir un instrument stratégique de paix durable, a déclaré, jeudi, à Dakar, le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop.

"La question de la souveraineté sur nos ressources et nos frontières n'est plus seulement une affaire de préservation de l'intégrité territoriale, mais un instrument majeur pour gagner une paix durable, renforcer la cohésion nationale et consolider la confiance entre États", a-t-il relevé.

Selon le général Birame Diop, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, "attache une importance particulière à ces enjeux, dans une approche centrée sur l'humain".

Il présidait la cérémonie officielle d'ouverture du troisième colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), sur le thème "Gagner la paix en Afrique de l'Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières".

Les travaux de ce colloque portent sur l'analyse des conditions et modalités d'un gouvernement souverain des ressources et des frontières comme levier stratégique pour instaurer une paix durable en Afrique soudano-sahélienne.

Plusieurs officiers de l'armée sénégalaise et de pays de la sous-région prennent part à cette rencontre, en même temps que des diplomates, universitaires et experts.

La souveraineté ne se limite plus à la préservation de l'intégrité territoriale, mais doit être pensée comme un levier de développement, de stabilité et de coopération régionale, selon le général Birame Diop.

Il estime que dans cette optique, l'Afrique de l'Ouest doit investir dans son capital humain, en conjuguant justice sociale, innovation et sécurité collective, afin d'offrir à la jeunesse des perspectives porteuses d'avenir.

Il a prévenu que la paix dans la sous-région "n'est jamais acquise une fois pour toutes", mais "se construit chaque jour par la gouvernance souveraine et équitable des ressources naturelles, de l'eau, de la terre et de l'énergie, ainsi que par une gestion responsable des flux migratoires et commerciaux".

Le ministre sénégalais des Forces armées a par ailleurs salué le choix du professeur Abdoulaye Bathily pour prononcer la conférence inaugurale du colloque, soulignant le rôle de cet historien sénégalais dans la médiation entre l'Alliance des États du Sahel (AES) et la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Cette médiation visait une éventuelle réintégration des trois pays membres de l'AES au sein de la Cédéao, après leur retrait officiel de l'organisation communautaire en 2024.

Le général Birame Diop, évoquant les mutations contemporaines, a mis en avant deux "révolutions humaines" qui, à ses yeux, redéfinissent l'avenir du continent : la révolution numérique et l'explosion démographique.

Il a insisté sur la nécessité d'investir dans la connectivité, la digitalisation et l'innovation, rappelant le lancement, par le Sénégal, d'un New Deal technologique destiné à faire du pays un pôle d'excellence en cybersécurité, intelligence artificielle et Cloud Computing.

Le ministre a aussi évoqué la question de l'urbanisation rapide, qui, a-t-il dit, "fragilise la cohésion sociale et accentue les inégalités d'accès aux services essentiels". Il a rappelé qu'un audit global est en cours pour assainir le secteur foncier et instaurer une gouvernance plus équitable des terres.

Le général Birame Diop a par ailleurs réaffirmé que la solidarité régionale et la concertation demeuraient essentielles pour faire face aux défis communs.

"Aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne peut relever seule les défis de la sécurité collective", a-t-il conclu, en appelant à renforcer le rôle fédérateur de la CEDEAO et de l'Union africaine dans la construction d'une paix durable.