Sénégal: Les femmes invitées à saisir les opportunités qu'offre l'IA dans l'entreprenariat

Dakar — La troisième édition du Forum de l'investissement féminin (FIF), ouverte jeudi à Dakar, met en avant l'importance pour les femmes de tirer pleinement parti des nouvelles technologies, afin d'optimiser leurs rendements à travers notamment la transformation post-récolte.

Cette initiative a été lancée en 2022 par l'antenne sénégalaise de Women Investment Club (WIC), une association qui a pour mission de donner aux femmes en Afrique de l'Ouest un accès privé à des mécanismes économiques et de financement innovant.

Elle est présentée comme le premier forum ouest-africain consacré à l'entreprenariat féminin et au financement.

"Entreprendre au féminin à l'heure de l'IA", est le thème central de cette rencontre qui se poursuit jusqu'à demain.

"Le but est de sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités qu'offre l'IA, mais aussi de voir quels sont les challenges pour un entrepreneur, dans nos écosystèmes, de mettre en place des processus drivés par l'IA et faire grandir ses projets en utilisant cet outil", a expliqué la présidente du Women's Investment Club Sénégal (WIC) initiatrice de cet évènement.

Astou Dia a indiqué que le WIC a d'abord mis en place un fonds d'investissement qui se propose d'accompagner les femmes sur le financement, avant la création de WIC Académie dédiée à l'assistance technique et le renforcement des capacités.

Elle a rappelé que la structure qu'elle dirige va fêter ses 10 ans en 2026, se félicitant de ses capacités à mobiliser des fonds pour accompagner de façon technique les entrepreneurs et renforcer leurs capacités.

"Nous voulons que le parcours entrepreneurial soit plus facile par cet accompagnement, ce mentorat et les actions que le WIC met en place", a-t-elle assuré.

Selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage l'intelligence artificielle peut non seulement contribuer à augmenter la productivité, mais aussi aider à faire de l'agriculture et l'élevage des secteurs "plus rentables en optimisant les rendements" par le biais de la transformation post-récolte.

Mabouba Diagne, venu présider la cérémonie officielle d'ouverture de cette édition du Forum de l'investissement féminin, a recommandé aux femmes d'utiliser les nouvelles technologies et l'IA pour réduire drastiquement la pauvreté dans le monde rural.

Il a estimé que des plateformes comme le WIC peuvent jouer un rôle d'accélérateur de croissance dans la quête de souveraineté alimentaire du Sénégal.

D'après Mabouba Diagne, cette perspective devrait aider la femme à devenir "non pas seulement productrice mais une actrice" de la transformation numérique et économique.

"Soutenir l'entreprenariat féminin n'est pas seulement une question d'équité c'est un impératif économique et stratégique", a martelé le ministre de l'Agriculture.

Il soutient également que les Etats doivent "renforcer la résilience climatique et économique des femmes et leur faciliter l'accès au crédit".

"En mettant l'accent sur l'IA, nous pouvons encourager une nouvelle génération de femmes à s'engager dans l'entreprenariat technologique, à faire tomber certaines barrières et à prendre leur part de manière pleine et entière à l'innovation à l'échelle mondiale", a affirmé le représentant de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, un partenaire technique du WIC.

Damien Desquiens a encouragé les femmes à explorer les possibilités offertes par l'IA pour faire avancer l'entreprenariat féminin.

"Ensemble nous pouvons construire un avenir où la technologie et l'innovation servent de levier d'égalité et de prospérité", a-t-il conclu.