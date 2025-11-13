Sénégal: Diourbel - Des rendements importants attendus, une hausse du prix de l'arachide espérée

Diourbel — Les producteurs de la région de Diourbel (centre) disent s'attendre à des rendements importants concernant plusieurs spéculations, dont l'arachide et le mil. Ils sollicitent toutefois une revalorisation du prix de vente de l'arachide, en perspective de la campagne de commercialisation.

L'hivernage arrivé à son terme, les producteurs ont déjà récolté une bonne partie de leurs cultures.

Dans l'ensemble, "la campagne est très satisfaisante", a déclaré Modou Faye, secrétaire général adjoint de la Fédération des groupements paysans associés du Baol (FEGPAB).

"Nous nous attendons à des rendements assez importants dans les spéculations céréalières, surtout pour l'arachide", a-t-il notamment avancé.

Il a expliqué que ces bons résultats s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment la bonne pluviométrie enregistrée et la disponibilité de certains intrants comme l'engrais.

"L'État a fait des efforts dans la dotation en engrais destinés aux producteurs", a salué M. Faye, avant d'inviter les pouvoirs publics à renforcer leur collaboration avec les organisations paysannes, dont la FEGPAB, qui regroupe près de deux mille membres.

S'agissant de la prochaine campagne de commercialisation, la FEGPAB plaide pour une hausse du prix du kilogramme d'arachide.

"Nous souhaitons qu'il soit fixé au moins à 400 francs CFA afin de permettre aux paysans de tirer profit de leurs productions", a-t-il indiqué.

Le responsable paysan a toutefois exprimé son opposition à l'ouverture du marché aux acheteurs étrangers.

"Nous ne sommes pas favorables à cette ouverture, car elle risque d'amener certains producteurs à brader leurs récoltes", a-t-il dit.

Il a en outre invité les producteurs à trier et à conserver une partie de leurs graines d'arachide comme semences pour la prochaine saison avant toute vente.

De son côté, le directeur régional du développement rural (DRDR) de Diourbel, Souleymane Diop, s'est félicité des performances enregistrées cette année.

Il a qualifié la campagne de commercialisation de "prometteuse", grâce aux bons rendements attendus.

Selon lui, les projections de la campagne agricole 2025-2026 laissent entrevoir une augmentation de 15 à 25 % pour les céréales, et de 20 à 25 % pour l'arachide, comparativement à la saison précédente.

"Globalement, l'espoir est permis avec ces premières récoltes qui s'annoncent satisfaisantes", a-t-il souligné.

Le directeur régional du développement rural a relevé une pluviométrie excédentaire à normale selon les départements, ainsi qu'une meilleure disponibilité des intrants agricoles.

Il a rappelé que la campagne a été marquée par plusieurs mesures de soutien au monde rural, notamment le maintien de la subvention des engrais, l'augmentation des quantités d'engrais organiques et de phosphate naturel, ainsi que la création de coopératives agricoles communautaires (CAC) pour intensifier la production.