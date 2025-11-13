La Commission Électorale Indépendante (CEI) a réagi avec fermeté aux accusations portées contre elle par le Mouvement des Générations Capables (MGC), qui déplorait l'absence de publication du décret n°2025-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux pour les élections législatives. Dans un communiqué publié le 12 novembre 2025, l'institution électorale a jugé « infondées » les allégations du mouvement politique.

Selon le MGC, le décret convoquant les électeurs ne serait disponible ni sur le site de la CEI, ni sur les plateformes gouvernementales, ni au Journal officiel. Une situation qui, selon le mouvement, constituerait une violation du principe de transparence électorale et du droit d'accès à l'information publique. Le MGC évoquait même la possibilité d'engager des actions judiciaires pour exiger la publication officielle du texte.

La CEI a dit s'étonner de telles accusations et a rappelé que la publication des textes législatifs et réglementaires en Côte d'Ivoire ne relève pas de sa compétence, mais de celle du Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle a également précisé que, contrairement aux affirmations du MGC, le décret n°2025-656 a bel et bien été publié depuis le lundi 18 août 2025, aux pages 3 et 4 du Journal officiel.

L'institution électorale a ajouté qu'elle avait largement communiqué sur la date des élections législatives fixée au 27 décembre 2025, à travers ses canaux officiels et lors de plusieurs séances d'échanges avec les partis politiques, dont le MGC. Les représentants du mouvement, présents à la réunion du 30 octobre 2025, auraient même reçu copie du décret contesté.

A noter que la CEI estime que les accusations du MGC sont « sans fondement » et invite le mouvement à plus de responsabilité dans la diffusion d'informations concernant le processus électoral, afin d'éviter d'induire l'opinion publique en erreur.