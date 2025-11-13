Afrique: Transform Africa Summit 2025 - À Conakry, l'Afrique numérique trace sa voie

Il y avait du monde ce 12 novembre au Radisson Blu Hôtel de Conakry, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Transform Africa Summit (TAS), le principal forum africain sur la transformation numérique, réunissant des Chefs d'État, des ministres, des régulateurs, des leaders mondiaux du secteur privé, des investisseurs, des entrepreneurs et des innovateurs.

Pour cette première édition en Afrique de l'Ouest, le Sommet emblématique du numérique africain a en effet choisi la Guinée et sa capitale Conakry en passe de devenir le coeur battant de l'Afrique en marche vers sa souveraineté économique et numérique.

Sous le leadership du ́́, Président de la République de Guinée, et en présence de M. , Président de la République du Rwanda et Président du Conseil d'Administration de Smart Africa (une alliance de pays africains, d'organisations internationales et d'acteurs mondiaux du secteur privé, chargée de mener l'agenda numérique de l'Afrique lancée en 2013), ainsi que de-, Secrétaire Générale de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), ainsi que de nombreuses personnalités de tous horizons, le TAS a célébré dès son entame « une Afrique qui innove, qui s'élève et qui s'affirme ».

Autour du thème « L'intelligence artificielle pour l'Afrique : innover localement, impacter globalement », cette rencontre internationale d'envergure, qui se poursuit jusqu'au 14 novembre, est marquée par des discussions passionnantes, des panels de haut niveau et des échanges d'expériences sur les défis et opportunités du numérique en Afrique.

Dans son discours d'ouverture, la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a situé les enjeux pour son pays: « Hier (le 12 novembre, Ndlr), la Guinée lançait le plus grand projet minier d'Afrique. Aujourd'hui, elle accueille le plus grand sommet du continent sur le numérique. Deux événements, deux symboles, un seul message : notre pays entre dans une nouvelle ère. »

Pour elle, le TAS 2025 représente « la consécration d'une détermination nationale et d'une ambition africaine ». La ministre a ainsi mis en exergue les progrès réalisés par la Guinée en matière d'infrastructures numériques : déploiement de la fibre optique, data centers, hubs régionaux et projet de technopôle national. « Nous devons construire une IA africaine, conçue par nos ingénieurs, nourrie par nos données, protégée par nos lois, et dédiée au bien-être de nos peuples. » a -t-elle ajouté, donnant ainsi le ton d'un sommet ambitionnant de créer et conforter la souveraineté numérique du continent.

Le directeur général de Smart Africa, Lacina Koné, a salué quant à lui, les avancées de la coopération numérique sur le continent : « Ce sommet Transform Africa 2025 intervient à un moment déterminant pour notre continent. L'IA représente bien plus qu'une technologie, c'est une opportunité de repenser le développement à partir de nos réalités et de nos talents. »

Preant la parole, le Président rwandais Paul Kagamé, président du conseil d'administration de Smart Africa, a insisté sur la nécessité d'investir massivement dans les infrastructures numériques : « Il faut investir dans le haut débit comme étant un pilier pour développer plus de compétition. Nos succès ne doivent pas dépendre uniquement de comment on va rapidement dépasser les autres, mais de quels sont les problèmes que nous avons choisi de résoudre et quelle voie nous avons choisie pour les résoudre. »

Le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a rappelé que le thème du sommet « est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les quinze prochaines années, Simandou 2040 », avant d'inviter les participants à « mettre à profit ces deux jours d'échanges constructifs pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures».

Plusieurs opérateurs africains et mondiaux du secteur numérique prennent part à cette édition qui s'achève le 14 novembre avec un gala culturel et de réseautage grandeur nature. Pour joindre l'utile à l'agréable, dans une tradition chaleureuse bien guinéenne.