Afrique: Faciga - La première édition s'ouvre le 18 novembre à Libreville

La première édition du forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon se tiendra les 18 et 19 novembre 2025, à Libreville, au Gabon.

Placé sur le thème : « Côte d'Ivoire-Gabon, un modèle de coopération économique sud-sud », ce forum s'inscrit dans la volonté affirmée des autorités gabonaises de privilégier la coopération sud-sud, en considérant le modèle de développement ivoirien comme une référence sous-régionale.

Initié par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, sem Kouadio Konan Bertin, ce forum vies à renforcer la coopération bilatérale ; promouvoir les opportunités d'investissements et les partenariats entre acteurs économiques ivoiriens et gabonais ; valoriser l'expertise ivoirienne dans des secteurs ciblés, et faciliter les échanges B to B (Business to Business) et B to G (Business to government) stratégiques.

Cette rencontre sera meublée de panel, d'échanges, de témoignages, de tables-rondes.

Plateforme unique, le Faciga s'annonce comme un événement majeur pour poser les bases d'une coopération économique durable et fructueuse, offrant des perspectives de croissance et d'établissement de partenariats stratégiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon.