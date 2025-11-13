Afrique: Faciga - La première édition s'ouvre le 18 novembre à Libreville

13 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La première édition du forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon se tiendra les 18 et 19 novembre 2025, à Libreville, au Gabon.

Placé sur le thème : « Côte d'Ivoire-Gabon, un modèle de coopération économique sud-sud », ce forum s'inscrit dans la volonté affirmée des autorités gabonaises de privilégier la coopération sud-sud, en considérant le modèle de développement ivoirien comme une référence sous-régionale.

Initié par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, sem Kouadio Konan Bertin, ce forum vies à renforcer la coopération bilatérale ; promouvoir les opportunités d'investissements et les partenariats entre acteurs économiques ivoiriens et gabonais ; valoriser l'expertise ivoirienne dans des secteurs ciblés, et faciliter les échanges B to B (Business to Business) et B to G (Business to government) stratégiques.

Cette rencontre sera meublée de panel, d'échanges, de témoignages, de tables-rondes.

Plateforme unique, le Faciga s'annonce comme un événement majeur pour poser les bases d'une coopération économique durable et fructueuse, offrant des perspectives de croissance et d'établissement de partenariats stratégiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.