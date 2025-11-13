4.883.933 enfants sont attendus pour le " Grand rattrapage vaccinal" qui se déroulera du 14 novembre au 14 décembre 2025 dans les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Cette opération de vaccination de masse gratuite concernera les enfants de 0 à 59 mois.

Il s'agira également de l'intensification de la supplémentation des enfants de 6 à 59 mois. Non sans oublier, le dépistage de la malnutrition aiguë dans les zones de prévalence élevée. Cette initiative du gouvernement ivoirien vise à atteindre les enfants « zéro dose » et sous-vaccinés depuis la pandémie de Covid-19 et la distribution communautaire de vitamine A.

S'inscrivant dans la dynamique mondiale du « Big Catch-Up » pour relancer la vaccination post-Covid-19, cette action soutenue par l'Oms, l'Unicef, Gavi et Helen International, Jhpiego, Amp et bien d'autres institutions, a des objectifs bien précis. Notamment, assurer la protection vaccinale complète des enfants de 0 à 59 mois, combler les retards liés à la Covid-19.

Mais aussi renforcer la supplémentation en vitamine A, pour prévenir les carences nutritionnelles, en promouvant une nutrition équilibrée et un allaitement exclusif pour les nourrissons. L'objectif prend en compte la réduction de la mortalité et morbidité infantile et de contribuer à la couverture sanitaire universelle à travers des interventions intégrées santé-nutrition.

Représentant, le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pr Soro Kountélé Gona, directeur de Cabinet adjoint, a au cours d'une conférence de presse, tenue, le 12 novembre 2025 au ministère de la Santé, annoncé le lancement de ladite campagne. Elle se tiendra, le vendredi 14 novembre 2025, au quartier Adjahui-Coubé à Port-Bouët-Vridi et sera présidée par le ministre Dr Pierre N'Gou Dimba.

Afin de réussir cette mission sur toute l'étendue du territoire national, des volontaires communautaires se rendront dans les foyers pour administrer la vitamine A et informer les familles sur la vaccination. Pr Soro a par ailleurs invité tous les parents à faire vacciner leurs enfants.

Notons qu'à travers cette activité, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à garantir à chaque enfant un départ sain dans la vie, conformément à la vision des 1000 premiers jours de développement.