Cote d'Ivoire: Fresco - Un conducteur de VTC retrouvé noyé après une terrible sortie de route

Un drame a secoué la localité de Fresco en ce milieu de semaine. Le mercredi 12 novembre 2025, le corps sans vie d'un conducteur de VTC a été repêché sous le pont du village de Krokroum, situé à une trentaine de kilomètres de Fresco, sur l'axe Grand-Lahou. La découverte met fin à de longues heures d'angoisse commencées la veille, après une violente sortie de route.

Selon les premières informations, l'accident s'est produit dans la soirée du mardi 11 novembre. Alors qu'il circulait seul à bord de son véhicule, le conducteur aurait perdu le contrôle après avoir percuté un dos-d'âne. Sous la violence du choc, la voiture a quitté la chaussée avant de plonger dans un cours d'eau dont la profondeur est estimée entre 12 et 15 mètres, rendant les opérations de secours particulièrement complexes.

Alertés, les pompiers civils sauveteurs aquatiques du Centre de Protection Civile (CPC) de Fresco se sont immédiatement rendus sur les lieux. Appuyés par les habitants du village de Krokroum, ils ont entrepris des recherches toute la nuit, dans des conditions difficiles. Malgré leur détermination, ce n'est qu'au matin du 12 novembre que le corps du malheureux conducteur a pu être localisé puis extrait des eaux.

Dans une note officielle, l'Office National de la Protection Civile (ONPC) a confirmé que la victime était seule à bord lors de l'accident. Une fois le corps récupéré, il a été confié aux services des pompes funèbres pour les démarches d'usage.

Ce tragique incident rappelle l'importance de la prudence sur les routes, notamment dans les zones rurales où la signalisation et l'état des infrastructures exigent une vigilance accrue. La communauté de Fresco, encore sous le choc, exprime sa compassion à la famille du défunt.