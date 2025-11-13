Guinée: Présidentielle - 9 candidats, dont le Général Doumbouya, confirmés par la Cour suprême

13 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Valentin Mbougueng

Le processus de retour à l'ordre constitutionnel se précise en Guinée. La Cour suprême du pays a en effet publié, dans la soirée du 12 novembre, la liste définitive des candidats autorisés à concourir à la présidentielle du 28 décembre, après avoir rejeté les recours formulés par des candidats non retenus à l'issue de la proclamation de la liste provisoire du 8 novembre.

Au total, dix-huit candidats avaient saisi la Cour suprême pour contester la première décision de l'institution. Après examen, toutes les requêtes ont été jugées irrecevables et non fondées, a précisé la Cour dans son arrêt tant attendu.

La liste définitive rendue publique confirme les neuf candidats précédemment annoncés à titre provisoire. Il s'agit de :

M. Abdoulaye Yéro Baldé

Mme Makalé Camara

M. Ibrahima Abe Sylla

M. Faya Lansana Millimouno

M. Abdoulaye Kourouma

M. Mohamed Nabé

Elhadj Bouna Keïta

M. Mamadi Doumbouya

M. Mohamed Chérif Tounkara

Selon le parquet général, 51 dossiers avaient été initialement déposés. Parmi eux, 31 ont été rejetés, 9 validés, tandis que quelques candidats se sont retirés avant la clôture de la procédure.

Dans ses réquisitions, le procureur général Sidy Souleymane N'Diaye a demandé à la Cour de déclarer irrecevables et de rejeter comme non fondées les requêtes introduites par les candidats dont les dossiers avaient déjà été invalidés lors de la précédente audience.

Avec cette décision, la Cour suprême met un terme au contentieux électoral relatif à la validation des candidatures. Le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya aura ainsi à en découdre avec huit autres candidats, pour briguer un quinquennat où il promet un véritable renouveau et une renaissance économique à travers le programme « Simandou 2040 ».

Avec pour ambition de transformer la Guinée grâce, entre autres, au grand chantier minier Simandou dont les premières cargaisons de minerai de fer ont pris la mer, le 11 novembre, à partir du port en eau profonde de Moribayah, au sud-est de Conakry.

Selon le calendrier de la direction générale des élections (DGE), la campagne électorale devrait, s'ouvrir dans les tout prochains jours.

