Sénégal: Enseignement préscolaire - Un outil d'évaluation harmonisé en gestation

L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp) est en train de travailler sur la mise en place d'un outil pour harmoniser les systèmes d'évaluation aussi bien dans le privé que dans le public, a-t-on fait savoir, ce mercredi 12 novembre 2025, à Thiès, lors d'un atelier sur l'éducation préscolaire.

THIÈS- Les tout-petits inscrits dans le système préscolaire privé comme public seront désormais soumis à un système d'évaluation harmonisé, à l'image des autres cycles du système éducatif.

C'est ce qui a été recommandé, ce mercredi, à Thiès, à l'ouverture d'un atelier de deux jours, organisé par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp). Comme l'a expliqué le Pr Fallou Mbow, inspecteur général de l'éducation, il est désormais question d'évaluer le développement de chaque enfant dans toutes les compétences acquises avant leur intégration dans l'élémentaire.

Selon le Pr Mbow, il s'agit de prendre en charge toutes les réformes en cours dans le préscolaire et dans la petite enfance et d'évaluer les acquis. Il a reconnu que l'évaluation dans le préscolaire a été toujours le maillon faible du système. C'est pourquoi il s'est réjoui de voir les acteurs du sous -secteur prendre, à bras le corps, cette problématique de l'évaluation à travers un système harmonisé.

Évoquant les outils qui seront utilisés à cet effet, Alassane Diédhiou, directeur des études, de la planification et de l'évaluation à l'Anpectp, a révélé qu'il en existe une panoplie qui va permettre de renseigner ce que l'enfant sait faire ou non. Il a précisé que cette évaluation ne concernera pas seulement la grande section, mais tous les niveaux du cycle, où des compétences spécifiques sont demandées. Selon lui, l'agence, depuis sa création en 2000, a toujours pris cette question en charge même si, reconnait-il, il n'y a pas une étude formelle sur le sujet.

« Mais depuis 3 ans, le ministère de l'Éducation nationale a entamé un processus de réformes des curricula, y compris le curriculum de l'éducation préscolaire et de la petite enfance, dans le sens de pouvoir prendre en charge toutes ces réformes en cours dans le sous-secteur en général et dans la petite enfance notamment. L'objectif est de pouvoir évaluer les acquis en ce qui concerne le développement de chaque enfant », a indiqué l'inspecteur Mbow.