Sénégal: Balla Gaye 2, Gris, Ama Baldé, Siteu - Le spectre d'une saison blanche

Alors que la saison 2025-2026 s'ouvre sur des affiches prometteuses, quatre gros calibres de l'arène risquent de rester sur la touche. Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Ama Baldé et Siteu scrutent l'horizon, dans l'attente d'un combat qui sauverait leur année.

La nouvelle saison s'annonce relevée, mais elle pourrait se dérouler sans la présence de quatre champions emblématiques : Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Ama Baldé et Siteu. Ces poids lourds de la lutte sénégalaise, pourtant habitués à occuper le devant de la scène, se retrouvent pour l'instant dans l'attente d'une affiche susceptible de relancer leur carrière.

Certains s'étonneront de ne pas voir Lac 2 dans ce cercle des Vip menacés d'une saison blanche. Mais le leader de Walo, adepte d'une stratégie défensive et avec un maigre public, a depuis longtemps perdu sa place dans les combinaisons majeures. Les regards se tournent donc vers les quatre autres visages cités, qui ont encore beaucoup à jouer et à prouver.

Gris Bordeaux entre prolongation et reconversion

Le leader de Fass n'est plus très loin de la retraite sportive. Si la future Fédération sénégalaise de lutte maintient l'âge limite à 45 ans, avec dérogation possible jusqu'à 48 ans, Gris Bordeaux pourra encore compétir quelques années. Conscient de cette fenêtre de tir, le troisième Tigre de Fass s'est envolé pour le Canada afin d'affûter ses armes en vue d'un éventuel retour.

Devenu plus conciliant, le président de l'Association nationale des lutteurs semble avoir mis fin à sa guerre ouverte contre l'idée d'une Fédération. Ses dernières sorties médiatiques traduisent une volonté de rebondir, d'offrir une dernière page glorieuse à sa carrière.

Balla Gaye 2, le « Lion » en quête de rédemption

Le retour de Balla Gaye 2 n'est qu'une question de temps. Le «Lion» de Guédiawaye, encore meurtri par sa défaite contre Siteu le 20 juillet dernier, semble digérer difficilement cet échec inattendu. Silencieux depuis ce revers, il prépare en coulisse son grand retour. Le promoteur Baye Ndiaye d'Albourakh Events a d'ailleurs confirmé que Balla Gaye 2 aura un combat d'ici juillet prochain.

Si rien n'est encore officiel, l'intérêt autour du fils de Double Less demeure intact. Ses potentiels adversaires étant tous déjà engagés, il faudra patienter avant de connaître le nom de celui qui partagera l'arène avec lui. De sources concordantes, ce serait entre Franc et Ada Fass, sauf si de nouvelles donnes détruisent ce schéma idéal pour son staff.

Siteu, nouvel « Empereur » en salle d'attente

Vainqueur de Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025, Siteu a conquis le titre d'« Empereur des arènes ». Mais le phénomène de Lansar a échoué dans sa quête du «Roi des arènes» en s'inclinant face à Modou Lô par décision arbitrale le 24 novembre 2024. Le « Roc » des Parcelles Assainies ayant tendu la perche à Sa Thiès pour un combat royal fixé au 5 avril 2026, Siteu se retrouve contraint d'attendre son tour.

Son manager, Max Mbargane, a récemment évoqué la possibilité d'un duel contre Gris Bordeaux, même si sportivement, la logique pencherait plutôt vers un affrontement avec Ama Baldé. Ce combat, longtemps évoqué puis oublié, reste l'un des plus attendus par les amateurs.

Ama Baldé, le défi du rebond

Fils de Falaye Baldé, Ama reste l'un des lutteurs les plus talentueux de sa génération. Il a déjà prouvé son courage et son explosivité face à des adversaires comme Tapha Tine, Zoss, Malick Niang ou encore Gris Bordeaux.

Mais, ces dernières années, les défaites face à Modou Lô en 2023 et à Franc en février 2025 ont freiné sa dynamique. Un duel contre Siteu serait donc une belle occasion pour lui de se relancer. C'est un combat que les amateurs réclament depuis longtemps, entre deux idoles populaires, chacune en quête d'une vraie réhabilitation et d'un tout autre souffle.

Les promoteurs face à un casse-tête royal

Le danger d'une saison blanche plane. Les promoteurs, eux, scrutent les moindres opportunités pour recomposer les affiches et relancer l'intérêt du public. L'arène sénégalaise ne peut se permettre de voir quatre de ses plus grandes stars rester inactives. La lutte retient son souffle : Gris Bordeaux, Balla Gaye 2, Ama Baldé et Siteu sont à la croisée des chemins. Leurs choix, ou ceux des promoteurs, façonneront sans doute la physionomie d'une saison qui s'annonce déjà pleine d'incertitudes sans eux.