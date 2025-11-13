Madagascar: Affaire CNAPS-SMGD - Le maire Harilala Ramanantsoa auditionné par le Bianco

Les auditions s'enchaînent dans l'affaire opposant la CNAPS à la SMGD. Le Bianco entend plusieurs personnalités, dont la mairesse de la capitale et le directeur général de la société municipale.

L'affaire opposant la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) à la Société municipale de gestion digitale (SMGD) prend une nouvelle tournure. Les investigations du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) s'intensifient avec l'audition de plusieurs personnalités clés, dont la mairesse de la capitale, Harilala Ramanantsoa, le directeur général de la SMGD, Thierry Andriamananony, ainsi que l'ancien directeur général de la CNAPS, Mamy Rakotondraibe.

Ils sont entendus dans le cadre du litige opposant la CNAPS à la SMGD, à la suite du non-paiement du solde des 11 milliards d'ariary empruntés à la Caisse nationale. Comme l'a rappelé l'actuel directeur général de la CNAPS, Vimbina Rahaingonjatovo, il y a une semaine, depuis avril 2024, la SMGD n'a plus versé ses arriérés, dont le montant restant est estimé à 7 milliards d'ariary. Cette situation a conduit la CNAPS à engager une procédure judiciaire, dont le procès, prévu le 22 octobre, a été reporté.

En garde à vue

L'audition de Thierry Andriamananony et de Mamy Rakotondraibe a débuté mardi. Selon une source proche du dossier, ils ont été entendus en même temps que plusieurs membres du conseil d'administration de la SMGD. Depuis, l'ensemble des personnes auditionnées a été placé en garde à vue au siège du Bianco, à Ambohibao, afin de permettre la poursuite de l'enquête.

Quant à Harilala Ramanantsoa, une source à la CUA affirme que la mairesse a été emmenée par des agents du Bianco pour être entendue en tant que témoin dans cette affaire. La même source n'a toutefois pas précisé le lieu exact où elle a été interceptée, mais il semblerait que cela se soit déroulé à son bureau à Analakely. Son audition se serait poursuivie jusqu'à hier en début de soirée, d'après cette même source.

Outre ces trois personnalités et les membres du conseil d'administration de la SMGD, l'épouse de l'ancien ministre Naina Andriantsitohaina, Claudia Picheller Andriantsitohaina, est toujours en garde à vue au Bianco. Sa garde à vue, qui devait prendre fin mardi, a été prolongée «pour les besoins de l'enquête», selon la précision d'une de ses proches. Étant présente sur place lors de la perquisition de leur domicile, elle a été emmenée dimanche à Ambohibao pour être également auditionnée. L'ancien ministre et non moins ancien maire de la CUA, Naina Andriantsitohaina, était quant à lui absent ce jour-là.

Du côté du Bianco, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant ces informations, ni sur le degré d'implication des personnes auditionnées dans cette affaire. Contacté hier par téléphone, un responsable de l'institution a indiqué que « ce silence institutionnel vise à garantir le bon déroulement de l'enquête», précisant que « le Bianco ne peut pour le moment rien communiquer ».