Madagascar: Mady Rasolovonunjatovo - « Il reste 10% des travaux à finir au stade Barea »

interview

Le nouveau directeur général de la société Kianja Barea Mahamasina (KBM), Mady Rasolovoninjatovo, a pris ses fonctions il y a trois mois. L'une de ses principales missions est la finition des travaux de remise aux normes du stade, en vue de son homologation définitive.

Comment avez-vous obtenu ce poste et quelles sont vos principales missions ?

Le conseil d'administration avait lancé un concours en 2024. Le candidat classé premier a démissionné après environ un an au poste. J'étais son second et je lui ai succédé il y a trois mois. Je tiens donc à préciser que je n'ai pas été nommé par décret. Je suis sous contrat avec le conseil d'administration, signé il y a deux mois. Le premier mois a été une phase d'observation (...) Nous avons un programme annuel et assurons l'entretien quotidien des infrastructures. Notre mission consiste surtout à commercialiser le site afin de garantir son entretien de manière continue.

Nous avons même pris en charge nous-mêmes la construction des escaliers du gradin pour poursuivre la remise aux normes du stade, en vue de la prochaine inspection de la CAF. Notre objectif est de boucler, en trois semaines, les 10 % restants des travaux de remise aux normes afin de pouvoir ensuite solliciter les inspecteurs de la CAF. Nous nous efforçons de concrétiser la vision de la société : gérer, entretenir et promouvoir les infrastructures tout en les exploitant, car nous finançons nous-mêmes toutes nos charges.

Pouvez-vous présenter la société et son fonctionnement ?

C'est une société anonyme de l'État à 100 %. Les patrimoines appartiennent à l'État et le terrain à la Commune urbaine d'Antananarivo. Elle est administrée par un conseil d'administration, à travers une direction générale qui gère les volets commercial, financier, des ressources humaines et technique.

Nous employons environ quatre-vingts personnes, dont la majorité sont des techniciens spécialisés : jardiniers, maçons ou électriciens. Nous avons également recruté des coachs en basketball et en football, chargés d'organiser nos propres tournois afin de mieux exploiter le site. La première édition, le tournoi de Noël, est prévue pour décembre.

À quoi consistent donc les 10 % de travaux de remise aux normes restants ?

Les escaliers de descente du gradin sont en cours de construction et de finition, tout comme les signalétiques des sorties de secours. Celles-ci sont en cours d'impression et seront installées dans tout le gradin et les tribunes. Quatre-vingts mètres sont déjà imprimés et quatre-vingts autres en cours. Le coût est très élevé, notamment pour la conception et l'impression.

Les recettes de location du site nous ont permis de poursuivre les travaux et l'entretien du gazon, en collaboration avec deux autres entités : le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la Fédération malgache de football (FMF).

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que l'obtention de l'homologation du stade est l'une de ses priorités. Quelle est votre réaction ?

C'est tout à fait normal. Le stade Barea est un emblème national, un site qui accueille des compétitions internationales. Pour le moment, KBM n'a pas de ministère de tutelle, alors qu'elle relevait auparavant du SENVH. Nous attendons le décret du Conseil du gouvernement et des ministres. C'est peut-être pour cette raison que la rencontre entre nous n'a pas encore eu lieu.

Quoi qu'il en soit, la collaboration reste essentielle. Nous avons besoin d'un ministère de tutelle. D'ailleurs, le MJS fait déjà partie des deux entités collaboratrices de KBM.

Après la finition des 10 % de travaux restants, la prochaine inspection de la CAF est donc prévue fin novembre ?

Je ne suis pas en mesure de vous donner de précisions. Les techniciens et employés travaillent presque jour et nuit afin que nous puissions achever les travaux à temps. Dès que ces 10 % seront terminés, les responsables et techniciens de la FMF et du ministère procéderont aux dernières vérifications avant de solliciter les inspecteurs de la CAF. Les trois semaines mentionnées correspondent à la durée estimée pour les travaux restants.

Les fédérations pourront-elles désormais utiliser les sous-gradins comme siège, la FMF prévoyant d'y construire un local ?

Je n'ai pas en main les appels à manifestation d'intérêt concernant les sous-gradins. Même la promesse présidentielle sur la construction d'un dojo, je ne l'ai entendue que verbalement lors de la passation. Aucune convention n'a encore été signée.

Toute location est ouverte à tous. Je tiens toutefois à préciser que nous ne prônons pas la gratuité, car notre mission est d'exploiter et d'entretenir les infrastructures. Mais nous restons à l'écoute et tout peut se négocier. Les fédérations peuvent tout à fait louer et réaménager les sous-gradins, à condition de respecter les critères et de collaborer dans la transparence, sans pression, parachutage ni népotisme.

Concernant la FMF, elle fait déjà partie des trois entités partenaires citées plus haut. Elle s'occupe actuellement de l'entretien du gazon, même sans convention formelle pour le moment. En contrepartie, la FMF aura le droit de construire son siège près du gymnase.