Le Wali de l'État d'Ashamaliya, le Général de Corps d'Armée Abdel Rahman Abdel Hamid Ibrahim, a examiné aujourd'hui avec l'Assistant du Commissaire aux Réfugiés de l'État, Sadig Suleiman Yacoub, la situation des réfugiés dans l'État ainsi que les efforts déployés pour le retour volontaire des réfugiés soudanais en provenance de la République arabe d'Égypte.

L'Assistant du Commissaire aux Réfugiés de l'État, Sadig Suleiman Yacoub, a précisé que le nombre de réfugiés résidant dans l'État est estimé à environ huit mille personnes, principalement originaires du Sud-Soudan et de l'Éthiopie, soulignant qu'ils sont arrivés dans l'État dans le contexte des circonstances que traverse le pays.

La rencontre a également abordé le rôle du Commissariat aux Réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dans la régularisation de la situation des réfugiés et la fourniture de soutien aux déplacés et aux communautés d'accueil, ainsi que la participation du Commissariat au sein du Comité de régulation de la présence étrangère et du retour volontaire des réfugiés de l'Égypte, ainsi que dans le comité technique de lutte contre la traite.

Il a ajouté que l'État abrite un grand nombre de victimes de la traite et du trafic d'êtres humains, soulignant la poursuite des efforts conjoints entre les cotés concernées pour traiter ces questions et renforcer la coordination à cet égard.